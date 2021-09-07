В Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку лишь раз в жизни

Трунова объяснила, что такая мера позволит погасить искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость. Взять ипотеку можно будет без привязки к месту жительства, так как "людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения", уточнила аудитор. При этом она признала, что в стране есть ограниченное количество рынков и территорий, куда стремятся граждане, что связано как с объективными факторами, так и с недоработкой регионов, о возможностях которых люди не знают.