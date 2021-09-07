В Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку лишь раз в жизни
При этом никаких привязок к месту жительства не будет, заверила аудитор палаты.
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Счётная палата (СП) предложила ограничить выдачу льготной ипотеки в России лишь одним разом в жизни для одного заёмщика. Об этом рассказала аудитор палаты Наталья Трунова.
"Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом", — цитирует её РИА "Новости".
Трунова объяснила, что такая мера позволит погасить искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость. Взять ипотеку можно будет без привязки к месту жительства, так как "людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения", уточнила аудитор. При этом она признала, что в стране есть ограниченное количество рынков и территорий, куда стремятся граждане, что связано как с объективными факторами, так и с недоработкой регионов, о возможностях которых люди не знают.
"То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит", — уточнила Трунова.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. По этой программе можно купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, в крупнейших агломерациях (Москва, Подмосковье, Петербург, Ленобласть) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.
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