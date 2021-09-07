Канада открыла границы для вакцинированных, но россиян это не касается

Канада с полуночи 7 сентября (07:00 мск) открыла границы для тех иностранцев, кто прошёл полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Они смогут посещать эту страну в том числе с целью отдыха.

Однако для россиян дорога пока всё равно закрыта. Дело в том, что, как сообщил МИД Канады, власти этой страны признают сертификаты о вакцинации лишь препаратами от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. "Спутника V" и других российских вакцин в этом перечне нет.

К желающим посетить страну иностранцам есть несколько требований. Вакцинация должна быть пройдена минимум за две недели до въезда. Также потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников. Для граждан двух стран, впрочем, дорога в Канаду закрыта, даже несмотря на вакцинацию. Это Марокко и Индия. В последней появилась дельта-мутация коронавируса.