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Канада открыла границы для вакцинированных, но россиян это не касается

Ограничения действуют в отношении нескольких стран, среди которых Индия, где распространилась дельта-мутация коронавируса. Граждан РФ не впустят по другой причине.

7 сентября, 04:43
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Канада с полуночи 7 сентября (07:00 мск) открыла границы для тех иностранцев, кто прошёл полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Они смогут посещать эту страну в том числе с целью отдыха.

Однако для россиян дорога пока всё равно закрыта. Дело в том, что, как сообщил МИД Канады, власти этой страны признают сертификаты о вакцинации лишь препаратами от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. "Спутника V" и других российских вакцин в этом перечне нет.

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К желающим посетить страну иностранцам есть несколько требований. Вакцинация должна быть пройдена минимум за две недели до въезда. Также потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников. Для граждан двух стран, впрочем, дорога в Канаду закрыта, даже несмотря на вакцинацию. Это Марокко и Индия. В последней появилась дельта-мутация коронавируса.

Граница Канады была закрыта для иностранцев, в том числе американцев, с марта 2020 года. В стране сейчас ещё действуют некоторые санитарные ограничения, и из-за них достаётся премьеру Джастину Трюдо. Он посещает предвыборные встречи, на которых то камни в него запустят, то матерными словами обзовут.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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