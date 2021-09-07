Косолапый забрался в охотничий домик и устроил там погром. Видео © Сихотэ-Алинский заповедник

На территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае гималайский медведь выломал двери в гостевой охотничий домик и устроил там погром. По следам зубов специалистам удалось установить его возраст — и только. Мотивы бурого вандала привели в недоумение — обычно, хоть зверь и хищный, сторонится даже запаха людей.

"Следы от зубов тупые — скорее всего, это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они всё-таки сторонятся людей и человеческого запаха, тем более учитывая, что корма сейчас в лесу предостаточно", — комментирует произошедшее сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.

Повезло, что в доме в это время не было людей. Медведь похулиганил не на шутку: выбил в домике окна, выломал двери, раскидал вещи и оторвал умывальник. "Хотя бы печку не тронул", — резюмировал инспектор заповедника, обнаруживший погром и снявший об этом видео. Последний раз, по словам специалистов, подобный инцидент в Приморье произошёл 10 лет назад на реке Колумбе. Тогда во время визита зверя в домике также не оказалось людей.