Сказка про трёх медведей наоборот: Косолапый забрался в охотничий домик и устроил там погром
Если Маша по сюжету только стульчик Мишутки сломала, то этот хозяин леса порезвился на славу — сломал всё что мог. Разве что печь не тронул.
Косолапый забрался в охотничий домик и устроил там погром. Видео © Сихотэ-Алинский заповедник
На территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае гималайский медведь
выломал двери в гостевой охотничий домик и устроил там погром. По следам зубов специалистам удалось установить его возраст — и только. Мотивы бурого вандала привели в недоумение — обычно, хоть зверь и хищный, сторонится даже запаха людей.
"Следы от зубов тупые — скорее всего, это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они всё-таки сторонятся людей и человеческого запаха, тем более учитывая, что корма сейчас в лесу предостаточно", — комментирует произошедшее сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.
Повезло, что в доме в это время не было людей. Медведь похулиганил не на шутку: выбил в домике окна, выломал двери, раскидал вещи и оторвал умывальник. "Хотя бы печку не тронул", — резюмировал инспектор заповедника, обнаруживший погром и снявший об этом видео. Последний раз, по словам специалистов, подобный инцидент в Приморье произошёл 10 лет назад на реке Колумбе. Тогда во время визита зверя в домике также не оказалось людей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае полицейский застрелил медведя на территории школы. Изначально, когда животное вышло к людям, его вернули в естественную среду обитания, однако Потапыч нагрянул вновь.
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