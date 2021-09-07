Милонов предложил дарить молодожёнам путешествия по России

Народный избранник считает, что благодаря этому увеличится количество молодых людей, желающих вступить в брак.

Дарить россиянам, зарегистрировавшим брак до 35 лет, сертификат на отдых на отечественных курортах предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как отметил парламентарий, государство многое делает для укрепления и повышения статуса института брака, но этого недостаточно — нередко люди откладывают регистрацию из-за нехватки денег на свадебное путешествие, которое "стало неотъемлемой частью современного бракосочетания".

"Одной из стимулирующих мер к вступлению в брак мог бы стать подарок для молодожёнов от государства в виде сертификата на отдых на отечественных курортах или же (по выбору) компенсация стоимости транспортных расходов к месту свадебного путешествия", — говорится в обращении Милонова на имя председателя правительства Михаила Мишустина, которое цитирует RT.

Депутат считает, что такая мера поддержки "подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению нашей страны".