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В России придумали прибор для выявления ковида за 27 минут

Создатели говорят, что, если устройство доработать, оно сможет определять и другие угрожающие человеку патогены.

7 сентября, 03:38
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России разработан прибор, который с высокой точностью способен определить, заразился ли человек коронавирусной инфекцией. Устройство придумали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Об этом сообщила глава Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Она рассказала, что разработали прибор в Институте физико-химической медицины. В основе его работы лежит метод изотермической амплификации.

"Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена", — пояснила Крючко в интервью РИА "Новости".

Отмечается, что при доработке устройства оно сможет выявлять и другие патогены.

Иммунолог рассказал о малоизвестном симптоме ковида

Иммунолог рассказал о малоизвестном симптоме ковида

А ранее стало известно, что в России вывели кур, яйца которых помогут в производстве вакцин. Правда, в этом случае речь идёт о борьбе с гриппом, не коронавирусом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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