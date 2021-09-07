В России придумали прибор для выявления ковида за 27 минут

В России разработан прибор, который с высокой точностью способен определить, заразился ли человек коронавирусной инфекцией. Устройство придумали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Об этом сообщила глава Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Она рассказала, что разработали прибор в Институте физико-химической медицины. В основе его работы лежит метод изотермической амплификации.

"Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена", — пояснила Крючко в интервью РИА "Новости".

Отмечается, что при доработке устройства оно сможет выявлять и другие патогены.