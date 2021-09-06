В России вывели кур, яйца которых помогут в производстве вакцин
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Особенность этих яиц — возможность их искусственного превращения в "рассадник" вирусов, к примеру гриппа.
В России вывели новую породу кур с уникальными особенностями. Их яйца могут быть использованы в производстве вакцин и ветеринарных лекарств. Дело в том, что в этих яйцах много особенной жидкости, в которой способны размножаться вирусы. Этому способствует отсутствие иммунитета.
Как пишут "Известия", таких кур вывели во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ). Яйца этих птиц можно использовать как Clean Eggs. Так, при создании вакцин против гриппа человека в них можно с помощью укола подсаживать вирус, чтобы он размножался несколько суток. Затем оттуда забирают эмбриональную жидкость с вирусом.
Порода получила название русская белоснежная. Она первая созданная в России, у которой яйца подходят под такие задачи.
"Титры вируса свиного гриппа A/Swine и штамма B/Washington в куриных эмбрионах породы русская белоснежная были в два-четыре раза выше, чем для яиц промышленных российских кур. Это говорит о том, что яйца этой породы подходят для производства вакцины против этих штаммов гриппа", — сообщила старший научный сотрудник лаборатории гриппозных вакцин НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Инна Видяева.
Ранее стало известно, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости вирусом в стране стабильная. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А.