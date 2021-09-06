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Курс биткоина впервые с весны превысил $51 тысячу

До рекордного показателя стоимости этой криптовалюты далеко. В апреле она стоила около $60 за единицу.

5 сентября, 21:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Фото © coindesk

Курс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Фото © coindesk

Стоимость биткоина выросла сразу на 2,12%. В ходе сессии в воскресенье на 23:50 мск он торговался на уровне 51 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

В последний раз такая стоимость криптовалюты была зафиксирована в мае 2021 года. Рекордная же цена $60 тысяч была отмечена в апреле этого года.

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Ранее Лайф писал, что интерес к крипторынку снова растёт. При этом аналитики предупреждают: меняются законы и условия доступа на биржи. Так, например, были приняты более строгие правила проверки клиентов. Анонимным пользователям закрыли доступ к торговле, вводу и выводу средств.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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