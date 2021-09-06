Курс биткоина впервые с весны превысил $51 тысячу

Курс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Фото © coindesk

Стоимость биткоина выросла сразу на 2,12%. В ходе сессии в воскресенье на 23:50 мск он торговался на уровне 51 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

В последний раз такая стоимость криптовалюты была зафиксирована в мае 2021 года. Рекордная же цена $60 тысяч была отмечена в апреле этого года.