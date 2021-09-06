Прокладку "Северного потока – 2" завершат в ближайшие дни, заявил экс-глава OMV

Строительство газопровода "Северный поток – 2", идущего из России в Германию, завершат уже в ближайшие дни. Уверенность в этом выразил бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

"Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены", — приводит ТАСС слова Зеле.