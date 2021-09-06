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Прокладку "Северного потока – 2" завершат в ближайшие дни, заявил экс-глава OMV

Райнер Зеле считает, что газ пойдёт по трубам уже в этом году. Когда именно, будет зависеть от сроков сертификации.

5 сентября, 21:41
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/pioneering-spirit-installing-the-pipeline-in-swedish-waters-716/?page=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2 AG</a></p>

Фото © Nord Stream 2 AG

Строительство газопровода "Северный поток – 2", идущего из России в Германию, завершат уже в ближайшие дни. Уверенность в этом выразил бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

"Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены", — приводит ТАСС слова Зеле.

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Он полагает, что газ начнут поставлять по "Северному потоку – 2" уже в этом году. Сроки старта поставок будут зависеть от процедуры сертификации газопровода.

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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