Песков назвал нонсенсом заявления Зеленского об угрозе для Европы от "Северного потока – 2"
По словам официального представителя Кремля, строительство газопровода является вкладом в обеспечение энергобезопасности этой части света.
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток – 2" является страшной угрозой для Европы, — это нонсенс. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Зеленский говорит, что "Северный поток – 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По словам официального представителя Кремля, строительство газопровода является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Лидер Незалежной назвал такую позицию Вашингтона "большой победой".
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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