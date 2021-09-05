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Песков назвал нонсенсом заявления Зеленского об угрозе для Европы от "Северного потока – 2"

По словам официального представителя Кремля, строительство газопровода является вкладом в обеспечение энергобезопасности этой части света.

5 сентября, 11:01
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток – 2" является страшной угрозой для Европы, — это нонсенс. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Зеленский говорит, что "Северный поток – 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам официального представителя Кремля, строительство газопровода является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

Глава "Газпрома" анонсировал скорое завершение строительства "Северного потока – 2"

Глава "Газпрома" анонсировал скорое завершение строительства "Северного потока – 2"

А ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Лидер Незалежной назвал такую позицию Вашингтона "большой победой".

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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