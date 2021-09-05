Песков назвал нонсенсом заявления Зеленского об угрозе для Европы от "Северного потока – 2"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток – 2" является страшной угрозой для Европы, — это нонсенс. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Зеленский говорит, что "Северный поток – 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам официального представителя Кремля, строительство газопровода является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.