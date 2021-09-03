Глава "Газпрома" анонсировал скорое завершение строительства "Северного потока – 2"

Окончания строительства газопровода "Северный поток – 2" осталось ждать совсем недолго. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Совсем недолго", — ответил Миллер на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.