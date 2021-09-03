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Глава "Газпрома" анонсировал скорое завершение строительства "Северного потока – 2"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что реализация проекта находится на заключительной стадии.

3 сентября, 08:12
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/pioneering-spirit-installing-the-pipeline-in-swedish-waters-716/?page=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2 AG</a></p>

Фото © Nord Stream 2 AG

Окончания строительства газопровода "Северный поток – 2" осталось ждать совсем недолго. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Совсем недолго", — ответил Миллер на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.

Путин заявил, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено

Путин заявил, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее была названа дата завершения работ по укладке "Северного потока – 2" в водах ФРГ. Судно, ранее занимавшееся строительством газопровода на территории Дании, 21 августа пересекло морскую границу Германии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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