Глава "Газпрома" анонсировал скорое завершение строительства "Северного потока – 2"
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что реализация проекта находится на заключительной стадии.
Фото © Nord Stream 2 AG
Окончания строительства газопровода "Северный поток – 2" осталось ждать совсем недолго. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Совсем недолго", — ответил Миллер на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее была названа дата завершения работ по укладке "Северного потока – 2" в водах ФРГ. Судно, ранее занимавшееся строительством газопровода на территории Дании, 21 августа пересекло морскую границу Германии.
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