Путин заявил о необходимости запуска программы обновления дальневосточных городов

Города Дальнего Востока должны получить векторы для долгосрочного развития, в связи с чем назрел вопрос о возможности создания программы по их обновлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Назрел вопрос запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. Речь идёт не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности", — сказал глава государства.