Министр заявил о возможном создании города-миллионника на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Такое станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которой примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.

"Мы всерьёз просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всём мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение — Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно", — отметил Чекунков в интервью РБК.

Глава Минвостокразвития добавил, что Владивосток по всем параметрам должен стать третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Чекунков уверен, что всё необходимое для достижения такой цели у города есть.