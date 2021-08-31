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В НАТО не исключили вступления Украины в НАТО, несмотря на войну в Донбассе

Глава представительства альянса считает, что со стороны союза принято уже много конкретных шагов солидарности и поддержки.

31 августа, 00:38

Фото © flickr / ministryofdefenceua

Война в Донбассе не мешает Украине стать членом альянса, нормы, которая препятствует этому, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников. Незалежной важно продолжать готовиться к вступлению в союз, уверен он.

"Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", — сказал дипломат в интервью изданию "Европейская правда".

Посол также рассказал, как НАТО может помочь Украине "восстановить территориальную целостность" и контроль над территориальными водами. Он считает, что Киев нарастил присутствие в Чёрном море. Дипломат указал на то, что силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например нынешние Sea Breeze. "Всё это чёткие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", — сказал Винников.

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Ранее экс-представитель НАТО объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении. По словам Гарри Табаха, некоторым лидерам европейских государств выгоден сценарий, при котором Незалежная "пропадает с радаров".

Напомним, в феврале 2019 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Эксперты сегодня полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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