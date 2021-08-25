Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения, но Украине придётся ещё 20 лет работать, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для восточных партнёров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаём новый формат для трёх государств, которые имеют амбиции", — процитировала газета "Европейская правда" Кальюлайд, отметив, что речь идёт об Украине, Молдавии и Грузии.

Причём лидер Эстонии уточнила, что она сама является сторонником обычного расширения, но на это требуется очень много времени. А вышеуказанные страны, по её словам, не подходят под требования к членству в Европейском союзе.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", — отметила Кальюлайд.

Украине, Молдавии и Грузии мог бы помочь промежуточный этап на евроинтеграционном пути, полагает политик. Она отметила и то, что экономики этой троицы сейчас интегрируются с экономикой Евросоюза. Однако странам предстоит тяжёлая работа, несмотря на готовность ЕС помочь.