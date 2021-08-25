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    Впереди 20 лет работы: Президент Эстонии дала неутешительный прогноз по вступлению Украины в Евросоюз

    Помимо Незалежной тяжело потрудиться предстоит Грузии и Молдавии, поскольку у всех трёх стран есть "проблемы с судами".

    25 августа, 09:55
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения, но Украине придётся ещё 20 лет работать, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

    "Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для восточных партнёров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаём новый формат для трёх государств, которые имеют амбиции", — процитировала газета "Европейская правда" Кальюлайд, отметив, что речь идёт об Украине, Молдавии и Грузии.

    Причём лидер Эстонии уточнила, что она сама является сторонником обычного расширения, но на это требуется очень много времени. А вышеуказанные страны, по её словам, не подходят под требования к членству в Европейском союзе.

    "Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", — отметила Кальюлайд.

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    Украине, Молдавии и Грузии мог бы помочь промежуточный этап на евроинтеграционном пути, полагает политик. Она отметила и то, что экономики этой троицы сейчас интегрируются с экономикой Евросоюза. Однако странам предстоит тяжёлая работа, несмотря на готовность ЕС помочь.

    Ранее Владимир Жириновский предложил разделить Украину на две части — Галицию и Малороссию. Первая могла бы избрать прозападный курс и быть принята в НАТО и Евросоюз, а вторая — по пути Крыма и войти в состав России.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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