Суд в Германии не освободил "Северный поток – 2" от норм газовой директивы Евросоюза

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Отмечается, что это никак не препятствует строительству проекта или началу поставок топлива.

"Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", — прокомментировали в компании.