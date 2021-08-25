Суд в Германии не освободил "Северный поток – 2" от норм газовой директивы Евросоюза
В Nord Stream 2 AG отметили, что приняли к сведению решение инстанции. О дальнейших шагах будет сообщено позднее.
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Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Отмечается, что это никак не препятствует строительству проекта или началу поставок топлива.
"Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", — прокомментировали в компании.
А ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Берлин будет выступать за введение новых антироссийских санкций.
Проект "Северный поток – 2", как рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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