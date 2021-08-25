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    Суд в Германии не освободил "Северный поток – 2" от норм газовой директивы Евросоюза

    В Nord Stream 2 AG отметили, что приняли к сведению решение инстанции. О дальнейших шагах будет сообщено позднее.

    25 августа, 09:39
    <p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/pipe-assembly-on-board-audacia-695/?page=5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

    Фото © Nord-stream2.com

    Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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    Так, согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Отмечается, что это никак не препятствует строительству проекта или началу поставок топлива.

    "Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", — прокомментировали в компании.

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    А ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Берлин будет выступать за введение новых антироссийских санкций.

    Проект "Северный поток – 2", как рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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