Кучма назвал причиной потери Крыма отсутствие защиты со стороны Киева

Бездействие властей Украины привело к потере Крыма в 2014 году. Такое мнение высказал бывший президент страны Леонид Кучма.

"Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению", — приводит слова Кучмы издание "Украинская правда".

Экс-лидер считает, что если бы Киев не перешёл "к сопротивлению" в Донбассе, то Украина бы могла прекратить своё существование. В таком случае не было бы войны и всё было бы мирно, однако "была бы одна большая Малороссия".

При этом бывший президент заметил, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован, ведь аннексия — это якобы навсегда, а оккупация является временным явлением, и страна "своё вернёт".

Ранее Леонид Кучма счёл фатальной для Украины идею стать "анти-Россией". Невозможно добиться стабильности и процветания только на негативе, убеждён экс-лидер страны.