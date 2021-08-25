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    Кучма назвал причиной потери Крыма отсутствие защиты со стороны Киева

    Политик выразил уверенность, что Незалежная рано или поздно "своё вернёт", а также порассуждал о ситуации в Донбассе.

    25 августа, 09:29
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Бездействие властей Украины привело к потере Крыма в 2014 году. Такое мнение высказал бывший президент страны Леонид Кучма.

    "Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению", — приводит слова Кучмы издание "Украинская правда".

    Экс-лидер считает, что если бы Киев не перешёл "к сопротивлению" в Донбассе, то Украина бы могла прекратить своё существование. В таком случае не было бы войны и всё было бы мирно, однако "была бы одна большая Малороссия".

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    При этом бывший президент заметил, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован, ведь аннексия — это якобы навсегда, а оккупация является временным явлением, и страна "своё вернёт".

    Ранее Леонид Кучма счёл фатальной для Украины идею стать "анти-Россией". Невозможно добиться стабильности и процветания только на негативе, убеждён экс-лидер страны.

    Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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