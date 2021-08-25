Безработный петербуржец попытался отправить гранату с помощью курьера "Яндекса"

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местного жителя, который с помощью курьера службы доставки "Яндекса" попытался отправить покупателю гранату. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл в минувший понедельник, 23 августа. По данным "Интерфакса", тревогу забил курьер, который уже в машине заметил, что в пакете находится боеприпас. Напуганный мужчина сразу же вызвал полицию, приехавшие на место взрывотехники подтвердили, что перед ними действительно осколочная оборонительная граната, содержащая около 50 граммов тротила.

Отправителя посылки, безработного 36-летнего петербуржца, задержали в тот же день. В отношении него завели уголовное дело за незаконный оборот оружия: ему грозит до четырёх лет лишения свободы.