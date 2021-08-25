Безработный петербуржец попытался отправить гранату с помощью курьера "Яндекса"
Боеприпас содержал около 50 граммов тротила. В отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот оружия — ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местного жителя, который с помощью курьера службы доставки "Яндекса" попытался отправить покупателю гранату. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл в минувший понедельник, 23 августа. По данным "Интерфакса", тревогу забил курьер, который уже в машине заметил, что в пакете находится боеприпас. Напуганный мужчина сразу же вызвал полицию, приехавшие на место взрывотехники подтвердили, что перед ними действительно осколочная оборонительная граната, содержащая около 50 граммов тротила.
Отправителя посылки, безработного 36-летнего петербуржца, задержали в тот же день. В отношении него завели уголовное дело за незаконный оборот оружия: ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
А ранее Лайф сообщал, что ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 25 регионах России. Силовики обнаружили 32 подпольные мастерские, из которых изъяли 272 единицы оружия и 26,5 тысячи патронов.
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