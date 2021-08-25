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    Жители Петербурга смогут сразиться с гроссмейстером на фестивале "День Д"

    Сеанс одновременной игры под открытым небом стартует днём 4 сентября. Шахматист даст мастер-класс и раскроет секреты успеха.

    25 августа, 09:02

    Фото © Shutterstock

    Окунуться с головой в мир шахмат и попробовать себя в игре с гроссмейстером смогут жители и гости Санкт-Петербурга на фестивале памяти Сергея Довлатова "День Д". В рамках мероприятия будет организована специальная зона отдыха в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38, где 4 сентября пройдёт шахматный турнир под открытым небом, сообщает газета "Петербургский дневник".

    Сеанс одновременной игры в шахматы стартует в 16:00. Гроссмейстер из шахматного клуба "Чёрный конь" будет по очереди подходить к каждому участнику турнира, чтобы сделать ход. Также он даст мастер-класс, где расскажет о секретах игры.

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    Фестиваль "День Д" пройдёт в Северной столице с 3 по 5 сентября. Он приурочен к 80-летию со дня рождения писателя. Для гостей мероприятия подготовят концерты, лекции, экскурсии, в его рамках установят памятник фокстерьеру писателя Глаше.

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    Ранее сообщалось, что солист Rammstein выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве. Тилль Линдеманн станет специальным гостем военно-музыкального мероприятия. Отмечается, что его выход на сцену запланирован на 4 и 5 сентября.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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