Жители Петербурга смогут сразиться с гроссмейстером на фестивале "День Д"

Окунуться с головой в мир шахмат и попробовать себя в игре с гроссмейстером смогут жители и гости Санкт-Петербурга на фестивале памяти Сергея Довлатова "День Д". В рамках мероприятия будет организована специальная зона отдыха в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38, где 4 сентября пройдёт шахматный турнир под открытым небом, сообщает газета "Петербургский дневник".

Сеанс одновременной игры в шахматы стартует в 16:00. Гроссмейстер из шахматного клуба "Чёрный конь" будет по очереди подходить к каждому участнику турнира, чтобы сделать ход. Также он даст мастер-класс, где расскажет о секретах игры.

Фестиваль "День Д" пройдёт в Северной столице с 3 по 5 сентября. Он приурочен к 80-летию со дня рождения писателя. Для гостей мероприятия подготовят концерты, лекции, экскурсии, в его рамках установят памятник фокстерьеру писателя Глаше.