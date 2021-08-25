Раскрыта личность хулигана, облившего Порошенко зелёнкой в центре Киева

По данным издания, правоохранители арестовали парня на трое суток. У злоумышленника также изъяли баночку из-под жевательных резинок, в которой он и пронёс зелёнку на парад. Пока не известно, почему молодой человек решил выплеснуть её именно на Порошенко. Сейчас правоохранители пытаются разобраться, действовал ли он сам или по чьему-то указанию. Отмечается, что Пустовгару хотят предъявить обвинения по статье "Хулиганство", ему может грозить до пяти лет лишения свободы.