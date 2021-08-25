Раскрыта личность хулигана, облившего Порошенко зелёнкой в центре Киева
Причину поступка 21-летний задержанный не называет. Сейчас правоохранители пытаются разобраться, действовал он сам или по указанию кого-либо.
Скриншот © Соцсети
Стали известны подробности нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко на праздновании Дня независимости в Киеве. Как сообщает "Страна.ua", хулиганом, облившим политика зелёнкой, оказался 21-летний уроженец Черниговской области по имени Илья Пустовгар.
По данным издания, правоохранители арестовали парня на трое суток. У злоумышленника также изъяли баночку из-под жевательных резинок, в которой он и пронёс зелёнку на парад. Пока не известно, почему молодой человек решил выплеснуть её именно на Порошенко. Сейчас правоохранители пытаются разобраться, действовал ли он сам или по чьему-то указанию. Отмечается, что Пустовгару хотят предъявить обвинения по статье "Хулиганство", ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Илья Пустовгар. Фото © Соцсети
Исходя из информации в соцсетях, задержанный является студентом педагогического университета в Чернигове. Вероятно, парень интересуется археологией, поскольку активно публикует фотографии с места раскопок.
Напомним, накануне экс-главу Украины облили зелёнкой в центре Киева. Судя по видео с места событий, у политика пострадал левый глаз, также зелёнкой оказались залиты лоб и одежда.
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