Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, облитый зелёнкой в центре Киева в День независимости, заявил о причастности главы государства Владимира Зеленского к этой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю, страшно. Я понимаю, что вы волонтёров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", — заявил бывший глава Украины Порошенко.

Он также отметил, что День независимости — это праздник для украинцев, потому что они его завоевали и отстояли. Но неизвестно, как бы Владимир Зеленский решал проблемы, с которыми столкнулась страна в 2014–2015 годах.

"Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей независимости. Для нас это праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014–2015-м", — отметил Пётр Порошенко.