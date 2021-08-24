Зеленский прослезился на параде в честь Дня независимости Украины
Лидер Незалежной расчувствовался во время сценки, посвящённой украинской истории со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе.
Скриншот видео © Телеканал "НАШ"
Лидер Украины Владимир Зеленский прослезился во время разыгранного по случаю 30-летия независимости страны театрализованного действия прямо перед прохождением войск по главной улице Киева — Крещатику. Об этом сообщает украинский телеканал "Наш".
На праздновании в центре Киева были разыграны сценки, символизирующие историю Украины со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе. На ролике видно, как во время торжества маленькая девочка с букетом полевых цветов побежала к военному. Она вручила ему цветы и обняла мужчину. Зеленский не смог сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада в День независимости. Он расположился на стуле, закрыл глаза и чуть опустил голову. В таком положении Порошенко провёл около минуты.
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