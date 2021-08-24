Зеленский прослезился на параде в честь Дня независимости Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский прослезился во время разыгранного по случаю 30-летия независимости страны театрализованного действия прямо перед прохождением войск по главной улице Киева — Крещатику. Об этом сообщает украинский телеканал "Наш".

На праздновании в центре Киева были разыграны сценки, символизирующие историю Украины со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе. На ролике видно, как во время торжества маленькая девочка с букетом полевых цветов побежала к военному. Она вручила ему цветы и обняла мужчину. Зеленский не смог сдержать слёз.