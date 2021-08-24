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    Зеленский прослезился на параде в честь Дня независимости Украины

    Лидер Незалежной расчувствовался во время сценки, посвящённой украинской истории со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе.

    24 августа, 11:21

    Скриншот видео © Телеканал "НАШ"

    Лидер Украины Владимир Зеленский прослезился во время разыгранного по случаю 30-летия независимости страны театрализованного действия прямо перед прохождением войск по главной улице Киева — Крещатику. Об этом сообщает украинский телеканал "Наш".

    Авиация НАТО примет участие в параде в честь Дня независимости Украины

    Авиация НАТО примет участие в параде в честь Дня независимости Украины

    На праздновании в центре Киева были разыграны сценки, символизирующие историю Украины со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе. На ролике видно, как во время торжества маленькая девочка с букетом полевых цветов побежала к военному. Она вручила ему цветы и обняла мужчину. Зеленский не смог сдержать слёз.

    На Украине предрекли распад страны после "нерадостных" итогов 30 лет независимости

    На Украине предрекли распад страны после "нерадостных" итогов 30 лет независимости

    Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада в День независимости. Он расположился на стуле, закрыл глаза и чуть опустил голову. В таком положении Порошенко провёл около минуты.

    "Превратили в колонию": Экс-депутат Рады подвёл печальные итоги 30-летия независимости Украины

    "Превратили в колонию": Экс-депутат Рады подвёл печальные итоги 30-летия независимости Украины

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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