На Украине предрекли распад страны после "нерадостных" итогов 30 лет независимости

Украину ждёт распад, если страна будет придерживаться того же курса, по которому она шла все 30 лет независимости. Такое мнение выразил украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

"Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина — единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у неё был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко", — отметил он в своей статье для издания "Главред".

По мнению Золотарёва, несмотря на отличные стартовые возможности индустриально-аграрной страны, в данный момент Незалежная превращается в аграрно-сырьевой придаток государств "золотого миллиарда". В частности, ей "нечем похвастаться" в экономическом и социальном плане, а население страны уменьшилось с 52 до 35-37 миллионов человек. Политолог полагает, что если человеческий капитал будет потерян, то какие бы ни заходили инвестиции в Украину, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это всё, что жителям страны смогут предложить.

Кроме того, Золотарёв заметил, что в основе украинского государства лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, однако экономика страны этому не соответствует. Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства, добавил политолог. По его мнению, беда Незалежной состоит в том, что её политическая элита восприняла независимость и власть как инструмент для личного обогащения, а в результате "доигралась" до потери территорий и конфликта внутри страны.

"Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, её ждёт распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооружённые силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает", — поведал автор статьи.

При этом данную ситуацию всё ещё можно исправить, уверяет Золотарёв. Он рассказал, что есть много примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Политолог подчеркнул, что ключевым фактором является наличие политической воли у политической и деловой элиты Украины.

День Независимости отмечается ежегодно 24 августа. В этом году суверенной Незалежной 30 лет.