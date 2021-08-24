Тело жителя Германии обнаружили под мостом в Новосибирске
59-летний мужчина прибыл в город 18 августа и жил у своих родных.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Жителя Германии, приехавшего в гости к родным в Новосибирске, нашли мёртвым под мостом у площади Инженера Будагова. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
"Тело нашли около десяти часов утра 20 августа. Известно, что мужчине было 59 лет, он приехал в Новосибирск 18 августа и жил у своих родных", — рассказал источник.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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