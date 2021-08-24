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    Длиной до 18 см: Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней-гермафродитов

    Учёные считают, что они прибыли в РФ из Европы — вместе с кустами и рулонными газонами.

    24 августа, 02:32
    <p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Arion_lusitanicus#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Arion_vulgaris_3.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Фото © Wikipedia

    Крупные слизни, которые проникли в европейскую часть России, могут вытеснить обычных серых слизней. Об этом рассказал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

    В беседе с РИА "Новости" он отметил, что оранжевые слизни длиной более десяти сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины XX века они обитали на Пиренеях, в частности в Португалии, но потом стали распространяться всё севернее. В последние несколько лет эти брюхоногие уверенно обосновались на юге России и стали встречаться в Москве и Тверской области.

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    Эксперт считает, что Arion lusitanicus попали в РФ вместе с кустами и рулонными газонами, которые часто привозят из южных регионов. Примечательно, что у этого вида нет естественных врагов, поэтому они спокойно плодятся и производят катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды.

    "Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьёзными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например привычного серого слизня", — полагает учёный.

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    Стоит отметить, что лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку одна особь может произвести до 100 яиц. Хоть в среднем размер взрослой особи составляет 10 см, некоторые могут вырастать и до 18 см. Однако для человека эти животные не представляют опасности.

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    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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