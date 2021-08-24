Крупные слизни, которые проникли в европейскую часть России, могут вытеснить обычных серых слизней. Об этом рассказал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что оранжевые слизни длиной более десяти сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины XX века они обитали на Пиренеях, в частности в Португалии, но потом стали распространяться всё севернее. В последние несколько лет эти брюхоногие уверенно обосновались на юге России и стали встречаться в Москве и Тверской области.

Эксперт считает, что Arion lusitanicus попали в РФ вместе с кустами и рулонными газонами, которые часто привозят из южных регионов. Примечательно, что у этого вида нет естественных врагов, поэтому они спокойно плодятся и производят катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды.

"Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьёзными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например привычного серого слизня", — полагает учёный.

Стоит отметить, что лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку одна особь может произвести до 100 яиц. Хоть в среднем размер взрослой особи составляет 10 см, некоторые могут вырастать и до 18 см. Однако для человека эти животные не представляют опасности.