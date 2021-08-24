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    Netflix выпустила аниме "Ведьмак. Кошмар волка" о наставнике Геральта

    В картине рассказывается о молодости Весемира и его борьбе с демонами из прошлого.

    24 августа, 02:14
    <p>Кадр видео © Netflix / <a href="https://www.netflix.com/ru/title/81037868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ведьмак. Кошмар волка"</a></p>

    Кадр видео © Netflix / "Ведьмак. Кошмар волка"

    Стриминговая платформа Netflix представила анимационный фильм "Ведьмак. Кошмар волка" по мотивам компьютерной игры и сериала "Ведьмак".

    В картине рассказывается о молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира, о том, как он выбрался из нищеты и стал ведьмаком, убивающим монстров за деньги.

    "Веcемир вырвался из нищеты и стал ведьмаком. Теперь он убивает монстров за монету и славу. Но приходит новый враг, и ему придётся столкнуться с демонами своего прошлого", — говорится в аннотации.

    За основу сюжета взята популярная фэнтези-сага "Ведьмак" Анджея Сапковского. Сценаристом выступила Лорен Шмидт Хиссрих, продюсер сериала по "Ведьмаку". Режиссёром стал Хан Гван-иль.

    Netflix показала трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

    Netflix показала трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

    Продолжительность ленты составляет один час 23 минуты. Главные роли озвучивали Тео Джеймс, Грэм Мактавиш, Мэри Макдоннелл, Лара Пулвер и другие артисты. В России мультфильм можно посмотреть с субтитрами или в профессиональной озвучке.

    Напомним, что второй сезон сериала "Ведьмак" будет доступен на "Нетфликсе" 17 декабря 2021 года.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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