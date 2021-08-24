Netflix выпустила аниме "Ведьмак. Кошмар волка" о наставнике Геральта

Стриминговая платформа Netflix представила анимационный фильм "Ведьмак. Кошмар волка" по мотивам компьютерной игры и сериала "Ведьмак".

В картине рассказывается о молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира, о том, как он выбрался из нищеты и стал ведьмаком, убивающим монстров за деньги.

"Веcемир вырвался из нищеты и стал ведьмаком. Теперь он убивает монстров за монету и славу. Но приходит новый враг, и ему придётся столкнуться с демонами своего прошлого", — говорится в аннотации.

За основу сюжета взята популярная фэнтези-сага "Ведьмак" Анджея Сапковского. Сценаристом выступила Лорен Шмидт Хиссрих, продюсер сериала по "Ведьмаку". Режиссёром стал Хан Гван-иль.

Продолжительность ленты составляет один час 23 минуты. Главные роли озвучивали Тео Джеймс, Грэм Мактавиш, Мэри Макдоннелл, Лара Пулвер и другие артисты. В России мультфильм можно посмотреть с субтитрами или в профессиональной озвучке.