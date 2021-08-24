В России предложили ввести санкции против участников "Крымской платформы"

России следует ввести санкции в отношении участников прошедшего в Киеве саммита "Крымская платформа", поскольку они посягают на территориальную целостность страны. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.

"Наступает момент, когда мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы ввести санкции, ведь они посягают на территориальную целостность России", — приводит его слова РИА "Новости".

Абажер отметил, что "Крымская платформа" заведомо обречена на провал, так как обозначенные её участниками цели по "возвращению" Крыма никогда не будут достигнуты.

Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле сегодня заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.