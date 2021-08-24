В Чите временно закрыли детсад, где отравилось 16 воспитанников
Все несовершеннолетние находятся дома, госпитализированных нет.
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В Чите временно закрыли детсад № 68 после того, как там выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
"Детский сад N 68, где 16 воспитанников пожаловались, предположительно, на пищевое расстройство, временно закрыт. Деятельность учреждения приостановлена на время проведения расследования", — говорится в телеграм-канале администрации.
Отмечается, что Комитет образования города Читы находится в тесном контакте с Роспотребнадзором и Центром гигиены с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Все дети находятся дома, госпитализированных нет.
Жалобы родителей заболевших детей начали поступать в больницы города 23 августа. Прокуратура Забайкальского края начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
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