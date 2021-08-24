"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Эстонии продолжают чествовать не освободивших мир от коричневой чумы воинов Красной армии, в том числе героев-эстонцев — солдат регулярных частей и партизан-антифашистов, — а коллаборационистов и карателей, по локоть запятнавших руки в людской крови", — написала представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что в историю "лесные братья" вошли не как воины, а как "обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими". Дипломат напомнила, что это уже второй памятник коллаборационистам за последнее время после того, как в прошлом августе мемориал в честь одного из их главарей — военного преступника Эльмара Илпа — открыли на острове Сааремаа. На счету "лесных братьев" в Эстонии жизни почти 500 мирных жителей, и это только по официальным данным, отметила представитель МИД.