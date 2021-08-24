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    "Чествуют карателей": В МИД РФ возмутились памятнику "лесным братьям" в Эстонии

    В историю коллаборационисты вошли не как воины, а как "обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими", подчеркнула Мария Захарова.

    24 августа, 00:53

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    Эстония продолжает прославлять карателей и коллаборационистов, а не освободивших мир воинов Красной армии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя установку памятника "лесным братьям" в деревне Хюти.

    "В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Эстонии продолжают чествовать не освободивших мир от коричневой чумы воинов Красной армии, в том числе героев-эстонцев — солдат регулярных частей и партизан-антифашистов, — а коллаборационистов и карателей, по локоть запятнавших руки в людской крови", написала представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.

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    Захарова подчеркнула, что в историю "лесные братья" вошли не как воины, а как "обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими". Дипломат напомнила, что это уже второй памятник коллаборационистам за последнее время после того, как в прошлом августе мемориал в честь одного из их главарей — военного преступника Эльмара Илпа — открыли на острове Сааремаа. На счету "лесных братьев" в Эстонии жизни почти 500 мирных жителей, и это только по официальным данным, отметила представитель МИД.

    23 августа в деревне Хюти в Выруском уезде Эстонии в присутствии представителей власти был торжественно открыт памятник "лесным братьям" — сражавшимся против Советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников.

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    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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