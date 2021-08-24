Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что власти Украины не пустили его в Харьковскую область на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны, несмотря на гуманитарный и частный характер поездки. Об этом сенатор сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Ещё 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчёркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер: только посещение братской могилы деда. Ответ пришёл 17 августа, в нём — грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части меня, касающейся на въезд на Украину (о чём я, кстати, не знал)", — написал Косачев.

По его словам, МИД Украины "предлагает снять упомянутый запрет на условиях "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока", а также "компенсации причинённых убытков".

"Ну что тут скажешь… Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца. Обнадёживает, что в украинском обществе, в данном случае — в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много", — подчеркнул Косачев.

Вице-спикер Совфеда РФ добавил, что в селе Чемужовка Харьковской области на братской могиле были установлены две мемориальные плиты с именами 127 имён героев ВОВ, среди которых родной брат его бабушки и двоюродный дед. Сенатор заметил, что он был приглашён на церемонию открытия нового мемориала, и признался, что, "несмотря на понятные риски, связанные с посещением современной Украины российскими политиками, горел желанием приехать".

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную ситуацию, заявила, что реакция официального Киева на приезд в Незалежную Косачева обескуражила.

"В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину. Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест — почтить память героев Великой Отечественной войны — Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию", — говорится в заявлении дипломата на сайте МИД РФ.