Уже трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана
Один из малышей появился на свет на борту лайнера, который прибыл из Кабула на авиабазу в Германии.
Фото © Twitter / Air Mobility Command
На эвакуационных рейсах из Афганистана родилось уже три ребёнка. Об этом рассказал американский генерал, глава Транспортного командования ВС США Стивен Лайонс.
"С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребёнок родился на рейсе на базу Рамштайн [в Германии]. На самом деле их было больше. Мои последние данные — три [ребёнка], хотя формально мы их не подсчитываем", — отметил он, выступая на брифинге.
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Ранее Лайф уже рассказывал, что одна из женщин, которая покинула Афганистан на эвакуационном рейсе ВВС США, родила на борту самолёта ребёнка. Малыш появился на свет сразу после приземления лайнера в Германии.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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