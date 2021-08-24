Уже трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана

На эвакуационных рейсах из Афганистана родилось уже три ребёнка. Об этом рассказал американский генерал, глава Транспортного командования ВС США Стивен Лайонс.

"С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребёнок родился на рейсе на базу Рамштайн [в Германии]. На самом деле их было больше. Мои последние данные — три [ребёнка], хотя формально мы их не подсчитываем", — отметил он, выступая на брифинге.

Ранее Лайф уже рассказывал, что одна из женщин, которая покинула Афганистан на эвакуационном рейсе ВВС США, родила на борту самолёта ребёнка. Малыш появился на свет сразу после приземления лайнера в Германии.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.