Собаководы оценили идею введения "ОСАГО для собак"

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли документ об обязательном страховании ответственности владельцев потенциально опасных собак. Инициатива получила название "ОСАГО для собак". Парламентарии планируют направить её на утверждение в Госдуму. Если её примут, собаководы не смогут выгуливать животное без соответствующего полиса. Что об этом думают владельцы четвероногих, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Участница кинологического клуба Ольга Леонова встретила новость с пониманием, но задала вопрос, что делать с теми, кто бесконтрольно разводит животных. По её мнению, сначала нужно всех пересчитать и внести в базу. Также Леонова отметила, что есть вопросы к списку потенциально опасных собак, ведь укусить могут и такса с чихуа-хуа.

"Щенок не может родиться и сразу идти убивать и кусать человека. Только человек может воспитывать и управлять собакой, но касается это всех: и маленьких, и больших. Нельзя купить собачку ребёнку и просто отдать ребёнку — на, занимайся. Всё зависит от людей. Если вы не занимаетесь сами, не ждите ничего хорошего от животного", — подчеркнула Леонова.

Владелец двух собак Андрей Митрюхин, который ранее своим телом закрыл дворняжку от разъярённых бойцовых псов, считает, что хозяев таких пород, как, например, стаффордширские терьеры, будет трудно заставить купить полис. Хотя они представляют весьма серьёзную опасность.

"У стаффорда мёртвая хватка, как у крокодила. Приходится просто разжимать зубы. Я ключ засовывал, нос затыкал, ну всякие ситуации бывают. У моих собак, к счастью, не очень тяжёлые травмы. У одной была прокушена челюсть, у другой обычные синяки на брылах", — сказал Митрюхин.