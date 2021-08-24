В парижском Пантеоне впервые похоронят темнокожую женщину

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал инициативу о перезахоронении американо-французской певицы, актрисы и танцовщицы Жозефины Бейкер в парижском Пантеоне. Церемония запланирована на 30 ноября 2021 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Бейкер станет первой темнокожей женщиной, удостоенной этой чести, пятой вообще и первой артисткой, похороненной в усыпальнице. Ранее последнее пристанище там находили лишь выдающиеся личности прошлого, такие как Вольтер, Жан-Жак Руссо и Виктор Гюго.

Жозефина Бейкер прославилась благодаря своим выступлениям в Театре Елисейских полей. Артистка активно боролась против расизма в США. Она скончалась в 1975 году и была похоронена в Монако.