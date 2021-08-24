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    В парижском Пантеоне впервые похоронят темнокожую женщину

    Ранее последнее пристанище там находили лишь выдающиеся личности прошлого, такие как Вольтер, Жан-Жак Руссо и Виктор Гюго.

    23 августа, 21:46
    <p>Жозефина Бейкер. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Josephinebaker.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Жозефина Бейкер. Фото © Wikipedia

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал инициативу о перезахоронении американо-французской певицы, актрисы и танцовщицы Жозефины Бейкер в парижском Пантеоне. Церемония запланирована на 30 ноября 2021 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

    Бейкер станет первой темнокожей женщиной, удостоенной этой чести, пятой вообще и первой артисткой, похороненной в усыпальнице. Ранее последнее пристанище там находили лишь выдающиеся личности прошлого, такие как Вольтер, Жан-Жак Руссо и Виктор Гюго.

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    Жозефина Бейкер прославилась благодаря своим выступлениям в Театре Елисейских полей. Артистка активно боролась против расизма в США. Она скончалась в 1975 году и была похоронена в Монако.

    Ранее стало известно о смерти актрисы, звезды фильма "Школа рока" Сьюззанн Дугласс.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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