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    В Пентагоне предупредили о значительной угрозе эвакуационным самолётам в Кабуле

    При этом американский генерал Стивен Лайонс назвал транспортные самолёты С-17, которые используются для вывоза граждан из Афганистана, лучшими в мире.

    23 августа, 21:15
    <p>Фото © ТАСС / EPA</p>

    Фото © ТАСС / EPA

    Пентагон считает, что для самолётов, которые садятся и взлетают в международном аэропорту Кабула, по-прежнему сохраняется угроза. Об этом заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс.

    "Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста", — уточнил он на брифинге.

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    При этом Лайонс не стал раскрывать детали, сославшись на наличие веских причин. Он добавил, что транспортные самолёты С-17, которые используются для эвакуации граждан из Афганистана, "лучшие в мире".

    Ранее сообщалось, что в аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и стран НАТО. Позже стало известно, что воздушная гавань прекратила обслуживание всех рейсов до особых указаний.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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