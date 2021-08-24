В Пентагоне предупредили о значительной угрозе эвакуационным самолётам в Кабуле

Пентагон считает, что для самолётов, которые садятся и взлетают в международном аэропорту Кабула, по-прежнему сохраняется угроза. Об этом заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс.

"Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста", — уточнил он на брифинге.

При этом Лайонс не стал раскрывать детали, сославшись на наличие веских причин. Он добавил, что транспортные самолёты С-17, которые используются для эвакуации граждан из Афганистана, "лучшие в мире".

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