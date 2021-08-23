Талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана

До 31 августа США и Великобритания должны покинуть территорию Афганистана без возможности получения дополнительного времени. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил представитель "Талибана"* Сухейл Шахин.

"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооружённые силы. Поэтому если они продлят [присутствие], это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", — объявил Шахин.

"Талибан" не предоставит дополнительное время на эвакуацию, если о таковом будут просить представители США и Великобритании. Если силы Запада останутся на территории Афганистана после обозначенной даты, со слов Шахина, будет "реакция" со стороны организации.

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