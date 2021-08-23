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    Талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана

    Если силы западных стран останутся в стране после озвученной даты, от организации последует "реакция".

    23 августа, 07:51
    <p>Фото © ТАСС/ZEUS</p>

    Фото © ТАСС/ZEUS

    До 31 августа США и Великобритания должны покинуть территорию Афганистана без возможности получения дополнительного времени. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил представитель "Талибана"* Сухейл Шахин.

    "Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооружённые силы. Поэтому если они продлят [присутствие], это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", — объявил Шахин.

    "Талибан" не предоставит дополнительное время на эвакуацию, если о таковом будут просить представители США и Великобритании. Если силы Запада останутся на территории Афганистана после обозначенной даты, со слов Шахина, будет "реакция" со стороны организации.

    The Telegraph: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск США из Афганистана

    The Telegraph: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск США из Афганистана

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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