The Telegraph: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск США из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время срочных переговоров "Большой семёрки" (G7) планирует убедить президента США Джо Байдена перенести сроки вывода американских войск из Афганистана, чтобы обеспечить продолжение эвакуации после 31 августа. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее глава британского МИДа Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес уже пытались в частном порядке просить об этом американских коллег, однако их попытки оказались безуспешными. Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск. Издание уточняет, что в случае отказа британские войска должны будут покинуть аэропорт Кабула в течение нескольких дней.

"В центре внимания на встрече G7 будет происходящее в Афганистане в долгосрочной перспективе, но они, конечно, будут обсуждать нынешние усилия по эвакуации", — пишет газета.

Также отмечается, что на понедельник запланирована встреча высокопоставленных членов британского кабмина, на которой планируется обсудить создание специальных центров для беженцев в соседних с Афганистаном государствах, в том числе в странах Средней Азии, Пакистане и Иране, откуда они будут переправляться в Соединённое Королевство.

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