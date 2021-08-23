The Telegraph: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск США из Афганистана
В случае отказа американского лидера британские военные должны будут покинуть аэропорт Кабула в течение нескольких дней.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время срочных переговоров "Большой семёрки" (G7) планирует убедить президента США Джо Байдена перенести сроки вывода американских войск из Афганистана, чтобы обеспечить продолжение эвакуации после 31 августа. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, ранее глава британского МИДа Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес уже пытались в частном порядке просить об этом американских коллег, однако их попытки оказались безуспешными. Джонсон намерен лично попросить Байдена отложить вывод американских войск. Издание уточняет, что в случае отказа британские войска должны будут покинуть аэропорт Кабула в течение нескольких дней.
"В центре внимания на встрече G7 будет происходящее в Афганистане в долгосрочной перспективе, но они, конечно, будут обсуждать нынешние усилия по эвакуации", — пишет газета.
Также отмечается, что на понедельник запланирована встреча высокопоставленных членов британского кабмина, на которой планируется обсудить создание специальных центров для беженцев в соседних с Афганистаном государствах, в том числе в странах Средней Азии, Пакистане и Иране, откуда они будут переправляться в Соединённое Королевство.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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