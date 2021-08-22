"Будут раздувать российскую угрозу": В МИД спрогнозировали шаги НАТО после ухода из Афганистана
Многочисленные военные операции альянса в ведомстве объяснили попыткой искать доказательства своей востребованности.
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Уход НАТО из Афганистана может стать причиной для ещё большего раздувания "российской угрозы". Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Причиной такого шага является стремление НАТО найти доказательства собственной востребованности. После коллапса СССР и ликвидации ОВД альянс "оказался как рыба, выброшенная на сушу", и для генерации востребованности он придумал "политику открытых дверей", нарушив обещания Михаилу Горбачёву. Востребованность необходимо доказывать, поэтому проводились гуманитарные интервенции в другие страны, в частности бывшую Югославию, Афганистан и Ливию. С уходом из Кабула Запад может обратить внимание на "российскую угрозу", считает Грушко.
"С концепции "угрозы с Востока" стряхнули пыль. В этой связи завершение афганской истории, подводящее черту под эпохой больших операций, по крайней мере, на обозримую перспективу, может привести к тому, что "российскую угрозу" будут раздувать ещё больше", — заявил дипломат.
Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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