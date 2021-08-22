Уход НАТО из Афганистана может стать причиной для ещё большего раздувания "российской угрозы". Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Причиной такого шага является стремление НАТО найти доказательства собственной востребованности. После коллапса СССР и ликвидации ОВД альянс "оказался как рыба, выброшенная на сушу", и для генерации востребованности он придумал "политику открытых дверей", нарушив обещания Михаилу Горбачёву. Востребованность необходимо доказывать, поэтому проводились гуманитарные интервенции в другие страны, в частности бывшую Югославию, Афганистан и Ливию. С уходом из Кабула Запад может обратить внимание на "российскую угрозу", считает Грушко.

"С концепции "угрозы с Востока" стряхнули пыль. В этой связи завершение афганской истории, подводящее черту под эпохой больших операций, по крайней мере, на обозримую перспективу, может привести к тому, что "российскую угрозу" будут раздувать ещё больше", — заявил дипломат.

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