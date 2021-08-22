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    Англичане восхитились русской традицией, которой "придерживается даже Путин"

    По мнению автора материала, это выдаёт в российском лидере "сильного человека, который серьёзно относится к национальным традициям".

    22 августа, 19:02

    Фото © Shutterstock

    В Великобритании набирает популярность русская баня. Об этом в статье для The Daily Telegraph рассказала колумнист Анна Пастернак.

    В стране существует несколько мест, где можно попариться. В одно из таких — Bath House — ходит довольно много британцев, 65% от общего числа клиентов. Автор статьи напомнила об исследовании учёных, согласно которым горячие ванны и сауны могут оказывать на здоровье воздействие, аналогичное физическим упражнениям. Баня успокаивает нервную систему и мешает развитию бессонницы, а жар способен выводить из организма молочную кислоту, соли и мочевину.

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    "Баня — это процесс стихийный, коллективный, пропитанный различными ритуалами, если вы захотите, он может завершиться водкой, пивом или тарелкой борща. В настоящей бане всегда есть место, где можно пообщаться, поесть и выпить", — отметила Пастернак.

    Автор также напомнила, что в баню любит ходить президент РФ Владимир Путин и это раскрывает в российском лидере "сильного человека, который серьёзно относится к национальным традициям".

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    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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