В МИД России назвали "Крымскую платформу" политическим перформансом

Саммит "Крымская платформа", на котором президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить статус и принадлежность полуострова, является не чем иным, как "политическим перформансом", не имеющим отношения к реальности. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"(Расцениваем) как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

При этом замминистра добавил, что данное мероприятие может иметь негативные последствия для выстраивания диалога между Москвой и Брюсселем. Он отметил, что потенциальные участники мероприятия это понимают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Украине будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. Политик анонсировал, что на мероприятии будет представлено около 30 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".