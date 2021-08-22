Меркель назвала сроки отказа Европы от российского газа
Она подчеркнула необходимость для Украины готовиться к такому развитию событий.
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Через 25 лет Европе понадобится значительно меньше газа, чем в настоящее время. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По словам немецкого канцлера, страны Европы желают достичь климатического нейтралитета, поэтому они будут использовать меньше газовой энергии. В этой связи Украине нужно готовиться к такому развитию событий посредством освоения зелёной энергетики.
"Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. Это означает, самое позднее, что через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве", — подчеркнула Меркель.
Напомним, что ранее Ангела Меркель решила посетить Россию перед уже запланированной тогда поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа всего на один день.
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