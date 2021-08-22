Меркель назвала сроки отказа Европы от российского газа

Через 25 лет Европе понадобится значительно меньше газа, чем в настоящее время. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам немецкого канцлера, страны Европы желают достичь климатического нейтралитета, поэтому они будут использовать меньше газовой энергии. В этой связи Украине нужно готовиться к такому развитию событий посредством освоения зелёной энергетики.