В Швейцарии предупредили о появлении новых опасных вариантов ковида

В мире возможно появление новых вариантов коронавируса, которые при высоком уровне заразности смогут избегать воздействия на них антител. Об этом заявил учёный-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди.

Он рассказал изданию Sonntagsblick, что штаммы "бета" из ЮАР и "гамма" из Бразилии развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител. Что касается дельта-варианта, то он является гораздо более заразным, но до настоящего времени не сформировал таких мутаций.

Следующим шагом для вируса будет то, что штаммы "бета" и "гамма" станут более заразными, а вот их собрат "дельта" научится избегать воздействия антител. По мнению учёного, это в перспективе станет одной из главных проблем следующего года.

Иммунолог дал прогноз и на следующие полгода, отметив, что это "будут трудные шесть месяцев", так как контролировать дельта-штамм пока что невозможно. При этом он считает, что уровень вакцинации ещё недостаточно высок и необходимо его повышать. Вирус, утверждает врач, поселился среди людей надолго. Поэтому необходимо помнить, что вариант "дельта" пока настолько силён, что любой невакцинированный человек при контакте с ним "может стать сверхраспространителем" инфекции.