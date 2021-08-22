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    В Швейцарии предупредили о появлении новых опасных вариантов ковида

    Иммунолог, который изучал штаммы коронавируса, заявил, что человечеству предстоят непростые осень и зима.

    22 августа, 18:12

    Фото © Pixabay

    В мире возможно появление новых вариантов коронавируса, которые при высоком уровне заразности смогут избегать воздействия на них антител. Об этом заявил учёный-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди.

    Он рассказал изданию Sonntagsblick, что штаммы "бета" из ЮАР и "гамма" из Бразилии развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител. Что касается дельта-варианта, то он является гораздо более заразным, но до настоящего времени не сформировал таких мутаций.

    Следующим шагом для вируса будет то, что штаммы "бета" и "гамма" станут более заразными, а вот их собрат "дельта" научится избегать воздействия антител. По мнению учёного, это в перспективе станет одной из главных проблем следующего года.

    В Швеции обнаружили новую мутацию дельта-штамма ковида

    В Швеции обнаружили новую мутацию дельта-штамма ковида

    Иммунолог дал прогноз и на следующие полгода, отметив, что это "будут трудные шесть месяцев", так как контролировать дельта-штамм пока что невозможно. При этом он считает, что уровень вакцинации ещё недостаточно высок и необходимо его повышать. Вирус, утверждает врач, поселился среди людей надолго. Поэтому необходимо помнить, что вариант "дельта" пока настолько силён, что любой невакцинированный человек при контакте с ним "может стать сверхраспространителем" инфекции.

    А ранее Лайф рассказывал, что российские учёные составили атлас 11 штаммов коронавируса. По их словам, даже при снижении уровня антител наш организм защищается от патогенов при помощи специальных клеток-убийц и клеток-помощников.

    В ВОЗ заявили, что дельта-штамм опережает меры реагирования на пандемию

    В ВОЗ заявили, что дельта-штамм опережает меры реагирования на пандемию

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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