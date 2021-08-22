В мире ежегодно регистрируется около 8 млн новых случаев деменции, и, по прогнозам экспертов, это число будет только расти. Есть два основных типа заболевания: первый вызывает потерю памяти (как синдром Альцгеймера), второй нарушает процессы мышления (как болезнь Паркинсона). В обоих случаях главное — не прозевать тревожные сигналы. О том, на какие именно признаки нужно обратить внимание, рассказывает The Sun.

1. Проблемы с краткосрочной памятью

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Это самый главный признак наступления деменции. Всё начинается с простых вещей: вы забываете, куда положили ключи или что съели на завтрак. Если такое происходит всё чаще, время бить в колокола.

2. Резкие перепады настроения

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Этот симптом бывает трудно обнаружить самостоятельно из-за того, что ухудшается критическое мышление. Чаще всего перемены вашего настроения замечают члены семьи, и это тот самый случай, когда к ним стоит прислушаться.

3. Апатия

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Потеря интереса к ежедневной деятельности или былым увлечениям — ещё один признак надвигающейся беды. Деменция влияет на мышление и память, и вы перестаёте что-то делать просто потому, что у вас даже не возникают мысли об этом.

4. Потеря концентрации

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Дезориентация и невнимательность свойственны пожилым людям, но они также могут сигнализировать о чём-то более серьёзном, чем возраст. Если невозможность сфокусироваться начинает причинять вам неудобства, стоит обратиться к врачу.

5. Неадекватность

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Ситуации, требующие быстрых решений, могут стать большой проблемой для больных деменцией. А с ухудшением состояния они начинают поступать неадекватно даже в самых простых обстоятельствах.

6. Дезориентация в пространстве

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Если вы забываете знакомые маршруты и не можете попасть туда, куда раньше добирались с закрытыми глазами, визит к специалисту лучше не откладывать. В противном случае можно заблудиться и попасть в беду.

7. Проблемы с выражением мыслей

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Страдающие деменцией с трудом подбирают слова, чтобы выразить свои мысли, и испытывают проблемы с формулировками. Причина в том, что болезнь ухудшает память и навык словообразования.

8. Усложнение простых задач

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