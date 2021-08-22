Где мои ключи: 8 тревожных симптомов, которые скажут вам о приближении деменции
Эта болезнь подкрадывается незаметно, и, когда врачи поставят вам диагноз, будет уже слишком поздно. Вы просто не сможете понять, что происходит, потому что она атакует самый главный орган человека.
В мире ежегодно регистрируется около 8 млн новых случаев деменции, и, по прогнозам экспертов, это число будет только расти. Есть два основных типа заболевания: первый вызывает потерю памяти (как синдром Альцгеймера), второй нарушает процессы мышления (как болезнь Паркинсона). В обоих случаях главное — не прозевать тревожные сигналы. О том, на какие именно признаки нужно обратить внимание, рассказывает The Sun.
1. Проблемы с краткосрочной памятью
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Это самый главный признак наступления деменции. Всё начинается с простых вещей: вы забываете, куда положили ключи или что съели на завтрак. Если такое происходит всё чаще, время бить в колокола.
2. Резкие перепады настроения
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Этот симптом бывает трудно обнаружить самостоятельно из-за того, что ухудшается критическое мышление. Чаще всего перемены вашего настроения замечают члены семьи, и это тот самый случай, когда к ним стоит прислушаться.
3. Апатия
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Потеря интереса к ежедневной деятельности или былым увлечениям — ещё один признак надвигающейся беды. Деменция влияет на мышление и память, и вы перестаёте что-то делать просто потому, что у вас даже не возникают мысли об этом.
4. Потеря концентрации
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Дезориентация и невнимательность свойственны пожилым людям, но они также могут сигнализировать о чём-то более серьёзном, чем возраст. Если невозможность сфокусироваться начинает причинять вам неудобства, стоит обратиться к врачу.
5. Неадекватность
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Ситуации, требующие быстрых решений, могут стать большой проблемой для больных деменцией. А с ухудшением состояния они начинают поступать неадекватно даже в самых простых обстоятельствах.
6. Дезориентация в пространстве
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Если вы забываете знакомые маршруты и не можете попасть туда, куда раньше добирались с закрытыми глазами, визит к специалисту лучше не откладывать. В противном случае можно заблудиться и попасть в беду.
7. Проблемы с выражением мыслей
Страдающие деменцией с трудом подбирают слова, чтобы выразить свои мысли, и испытывают проблемы с формулировками. Причина в том, что болезнь ухудшает память и навык словообразования.
8. Усложнение простых задач
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Самые простые действия — вроде заваривания чая или запирания двери на ключ — превращаются для больного деменцией в самый настоящий квест. Если вы начали замечать за собой нечто подобное, стоит вплотную заняться своим здоровьем.
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