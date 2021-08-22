Телеигра "Самый умный" выходила на канале СТС с 2003 по 2012 год. Ведущей популярного шоу была Тина Канделаки. Участники передачи, отвечая на её вопросы за отведённое количество времени, набирали баллы и проходили дальше по турнирной таблице. В итоге многие чемпионы стали настолько популярны, что вокруг них образовались целые фан-клубы. Но как сложились их судьбы? Читайте в нашей подборке.

Александр Ветчинов

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Александр — самый опытный участник шоу, чей рекорд не смог превзойти никто. За всё время существования передачи он принял участие в тридцати играх чемпионата и двух спецпроектах, четырежды став чемпионом. Саша отучился в Киевском университете по направлению "Международный бизнес" и в Лондонской школе экономики и политических наук. Его научные статьи публикуются в авторитетных журналах, и он регулярно посещает международные конференции.

Борис Белозёров

Борис становился чемпионом всего один раз, но он является одним из самых известных игроков шоу, ведь ему принадлежит рекорд по максимальному количеству ответов во втором раунде. Борис отучился в МГИМО, а затем вступил в элитарный клуб "Что? Где? Когда?". Он стал самым молодым капитаном команды на проекте. В 2017 году был награждён хрустальной совой.

Денис Галиакберов

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Денис отучился на факультете экономических наук Высшей школы экономики и тоже попал в "Что? Где? Когда?". В "Самом умном" он стал чемпионом, а во "взрослом" интеллектуальном шоу весной 2021 года удостоился хрустальной совы.

Станислав Шипачёв

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Станислав — трёхкратный чемпион программы. Является самым эффективным игроком в истории клуба: в 2010 году выиграл 10 игр из 14. Он переехал из родной Казани в Москву и выучился на юриста в Высшей школе экономики, а потом остался в вузе в качестве аспиранта кафедры конституционного права.

Андрей Овсянников

Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / Андрей Овсянников (из личного архива)

Андрей трижды становился чемпионом программы. Мечтал стать хирургом и даже получил соответствующее образование, но впоследствии бросил медицину и перешёл в сферу IT. Сейчас он создаёт 3D-модели одежды для одного фешен-проекта и хочет открыть свою высокотехнологичную компанию.

Арсений Ламеко

Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / Арсений Ламеко (из личного архива)

Арсений Ламеко стал чемпионом в 2011 году. Из родного Санкт-Петербурга он перебрался в Ростов-на-Дону, а потом отправился на Урал "за просветлением". Там он посетил буддийский храм, где обрёл новое имя — Коко. Теперь бывший "умник" живёт на юге, занимается йогой и практикует сыроедение. По словам Арсения, прежнюю жизнь он полностью отринул и нисколько не жалеет об этом.

Антон Окороков

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Антон становился чемпионом дважды — в 2009 и 2012 годах. Любознательность и целеустремлённость помогли ему не только добиться успехов на шоу, но и поступить в престижные вузы — сначала в МГИМО, а потом в НИУ ВШЭ. Кроме того, Антон увлекается спортом: он несколько раз пробежал марафонскую дистанцию.

Алексей Малышев

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Малышев — чемпион младшей лиги шоу "Самый умный" сезона осень-зима 2008-го. Окончил Московский физико-технический институт. Во время учёбы в вузе освоил профессию радиоведущего. Увлекается архитектурой и дизайном.

Олег Гуменюк

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