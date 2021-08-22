От хрустальной совы до нирваны: Что стало с победителями шоу "Самый умный", которые поражали зрителей своим интеллектом
Некоторые участники программы многого добились: отучились в престижных вузах и снискали международное признание. Но есть "умники", которые ушли в тень, а то и вовсе отправились "за просветлением".
Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / Арсений Ламеко (из личного архива)
Телеигра "Самый умный" выходила на канале СТС с 2003 по 2012 год. Ведущей популярного шоу была Тина Канделаки. Участники передачи, отвечая на её вопросы за отведённое количество времени, набирали баллы и проходили дальше по турнирной таблице. В итоге многие чемпионы стали настолько популярны, что вокруг них образовались целые фан-клубы. Но как сложились их судьбы? Читайте в нашей подборке.
Александр Ветчинов
Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / VK / vetchynov
Александр — самый опытный участник шоу, чей рекорд не смог превзойти никто. За всё время существования передачи он принял участие в тридцати играх чемпионата и двух спецпроектах, четырежды став чемпионом. Саша отучился в Киевском университете по направлению "Международный бизнес" и в Лондонской школе экономики и политических наук. Его научные статьи публикуются в авторитетных журналах, и он регулярно посещает международные конференции.
Борис Белозёров
Фото © VK / samyj_umnyj. Кадр из видео © YouTube / "Что? Где? Когда?"
Борис становился чемпионом всего один раз, но он является одним из самых известных игроков шоу, ведь ему принадлежит рекорд по максимальному количеству ответов во втором раунде. Борис отучился в МГИМО, а затем вступил в элитарный клуб "Что? Где? Когда?". Он стал самым молодым капитаном команды на проекте. В 2017 году был награждён хрустальной совой.
Денис Галиакберов
Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / VK / denisgaliakberov
Денис отучился на факультете экономических наук Высшей школы экономики и тоже попал в "Что? Где? Когда?". В "Самом умном" он стал чемпионом, а во "взрослом" интеллектуальном шоу весной 2021 года удостоился хрустальной совы.
Станислав Шипачёв
Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / HSE Press
Станислав — трёхкратный чемпион программы. Является самым эффективным игроком в истории клуба: в 2010 году выиграл 10 игр из 14. Он переехал из родной Казани в Москву и выучился на юриста в Высшей школе экономики, а потом остался в вузе в качестве аспиранта кафедры конституционного права.
Андрей Овсянников
Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / Андрей Овсянников (из личного архива)
Андрей трижды становился чемпионом программы. Мечтал стать хирургом и даже получил соответствующее образование, но впоследствии бросил медицину и перешёл в сферу IT. Сейчас он создаёт 3D-модели одежды для одного фешен-проекта и хочет открыть свою высокотехнологичную компанию.
Арсений Ламеко
Фото © Samyj-umnyj.fandom.com / Арсений Ламеко (из личного архива)
Арсений Ламеко стал чемпионом в 2011 году. Из родного Санкт-Петербурга он перебрался в Ростов-на-Дону, а потом отправился на Урал "за просветлением". Там он посетил буддийский храм, где обрёл новое имя — Коко. Теперь бывший "умник" живёт на юге, занимается йогой и практикует сыроедение. По словам Арсения, прежнюю жизнь он полностью отринул и нисколько не жалеет об этом.
Антон Окороков
Фото © VK / samyj_umnyj, antonokorokov
Антон становился чемпионом дважды — в 2009 и 2012 годах. Любознательность и целеустремлённость помогли ему не только добиться успехов на шоу, но и поступить в престижные вузы — сначала в МГИМО, а потом в НИУ ВШЭ. Кроме того, Антон увлекается спортом: он несколько раз пробежал марафонскую дистанцию.
Алексей Малышев
Фото © VK / samyj_umnyj, exferro
Малышев — чемпион младшей лиги шоу "Самый умный" сезона осень-зима 2008-го. Окончил Московский физико-технический институт. Во время учёбы в вузе освоил профессию радиоведущего. Увлекается архитектурой и дизайном.
Олег Гуменюк
Фото © VK / samyj_umnyj, olafolafsen
Олег Гуменюк — двукратный чемпион интеллектуального шоу. Как и многие его товарищи по игре, он поступил в Высшую школу экономики, которую окончил в этом году. Параллельно Олег отучился в Лондонской школе экономики и политических наук.
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