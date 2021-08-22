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    Кайли Дженнер и другие популярные девушки, которые нарочно забыли, как правильно надевать купальник

    Простой лайфхак для идеального инстаграма.

    22 августа, 07:00
    <p>Фото © <a href="https://za.pinterest.com/pin/744501382129128575/#details?amp_client_id=amp-bbmR1264UywL_oRlLbf-_w&mweb_unauth_id=3c4379b560934a75a071979de164e445&amp_url=https://za.pinterest.com/amp/pin/744501382129128575/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pinterest</a>. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CK7mGeHneUl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kyliejenner</a></p>

    Фото © Pinterest. Фото © Instagram / kyliejenner

    Надев бикини наоборот, можно визуально увеличить грудь. Этим лайфхаком пользуются многие знаменитости. На фотках грудь выглядит невероятно сексуальной, и Лайф нашёл несколько убедительных доказательств этого.

    Кайли Дженнер

    Фото © Instagram / kyliejenner

    Фото © Instagram / kyliejenner

    Американская модель, бизнесвумен и героиня многочисленных телешоу Кайли Дженнер — яркий пример того, как носить купальник наоборот. Эффект налицо.

    Тэмми Хэмброу

    Фото © Instagram / tammyhembrow

    Фото © Instagram / tammyhembrow

    Ещё одна американская модель и любительница перевёрнутых купальников. Тэмми Хэмброу познала лайфхак и теперь частенько щеголяет в перевёрнутом бикини.

    Валентина Фрадеграда

    Фото © Pinterest

    Фото © Pinterest

    Итальянская модель, блогер и селебрити Валентина прославилась благодаря яркой внешности. Стоило ей завести инстаграм, как на неё тут же подписались миллионы человек. Впрочем, даже она использует лайфхак с купальником. Но она знает в них толк. У девушки собственное дизайнерское производство бикини, и она в этом деле крайне преуспевает.

    Кортни Кардашьян

    Фото © Instagram / kourtneykardash

    Фото © Instagram / kourtneykardash

    Девушка из знаменитого семейства Кардашьян — Кортни — тоже в курсе перевёрнутых купальников. Звезда из Беверли-Хиллз уверенно надевает купальник наоборот и зарабатывает миллион подписок в "Инстаграме".

    10 участниц "Дома-2", которые так изменили свою внешность, что на старых фото это совсем другие люди

    10 участниц "Дома-2", которые так изменили свою внешность, что на старых фото это совсем другие люди

    Авторы
    Василий Басов
    Василий Басов

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