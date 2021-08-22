Кайли Дженнер и другие популярные девушки, которые нарочно забыли, как правильно надевать купальник
Простой лайфхак для идеального инстаграма.
Фото © Pinterest. Фото © Instagram / kyliejenner
Надев бикини наоборот, можно визуально увеличить грудь. Этим лайфхаком пользуются многие знаменитости. На фотках грудь выглядит невероятно сексуальной, и Лайф нашёл несколько убедительных доказательств этого.
Кайли Дженнер
Фото © Instagram / kyliejenner
Американская модель, бизнесвумен и героиня многочисленных телешоу Кайли Дженнер — яркий пример того, как носить купальник наоборот. Эффект налицо.
Тэмми Хэмброу
Фото © Instagram / tammyhembrow
Ещё одна американская модель и любительница перевёрнутых купальников. Тэмми Хэмброу познала лайфхак и теперь частенько щеголяет в перевёрнутом бикини.
Валентина Фрадеграда
Фото © Pinterest
Итальянская модель, блогер и селебрити Валентина прославилась благодаря яркой внешности. Стоило ей завести инстаграм, как на неё тут же подписались миллионы человек. Впрочем, даже она использует лайфхак с купальником. Но она знает в них толк. У девушки собственное дизайнерское производство бикини, и она в этом деле крайне преуспевает.
Кортни Кардашьян
Фото © Instagram / kourtneykardash
Девушка из знаменитого семейства Кардашьян — Кортни — тоже в курсе перевёрнутых купальников. Звезда из Беверли-Хиллз уверенно надевает купальник наоборот и зарабатывает миллион подписок в "Инстаграме".
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