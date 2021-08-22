Кайли Дженнер и другие популярные девушки, которые нарочно забыли, как правильно надевать купальник

Кайли Дженнер

Тэмми Хэмброу

Валентина Фрадеграда

Итальянская модель, блогер и селебрити Валентина прославилась благодаря яркой внешности. Стоило ей завести инстаграм, как на неё тут же подписались миллионы человек. Впрочем, даже она использует лайфхак с купальником. Но она знает в них толк. У девушки собственное дизайнерское производство бикини, и она в этом деле крайне преуспевает.