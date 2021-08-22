40-летняя актриса Равшана Куркова продолжительное время скрывала от поклонников своего сына. Но в субботу всё же опубликовала фото с наследником на странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / rav_shana

"Моё сердце растёт вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый", — прокомментировала снимок Куркова.

Мальчика зовут Гаспар Амарян. Его отцом является бойфренд Курковой, бизнесмен Сергей Амарян. Пара состоит в отношениях уже около двух лет.