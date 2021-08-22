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    "Лучший год в моей жизни": Актриса Равшана Куркова впервые показала своего годовалого сына

    40-летняя артистка отметила, что её "сердце растёт вместе" с ребёнком.

    21 августа, 21:37

    Фото © Instagram / rav_shana

    40-летняя актриса Равшана Куркова продолжительное время скрывала от поклонников своего сына. Но в субботу всё же опубликовала фото с наследником на странице в "Инстаграме".

    Фото © Instagram / rav_shana

    Фото © Instagram / rav_shana

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    "Очень красивая и счастливая": Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше от Ильи Авербуха

    "Моё сердце растёт вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый", прокомментировала снимок Куркова.

    Мальчика зовут Гаспар Амарян. Его отцом является бойфренд Курковой, бизнесмен Сергей Амарян. Пара состоит в отношениях уже около двух лет.

    Ранее Лайф рассказывал, как Равшана Куркова поразила поклонников своей внешностью в 40-летний юбилей.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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