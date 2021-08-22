"Лучший год в моей жизни": Актриса Равшана Куркова впервые показала своего годовалого сына
40-летняя артистка отметила, что её "сердце растёт вместе" с ребёнком.
40-летняя актриса Равшана Куркова продолжительное время скрывала от поклонников своего сына. Но в субботу всё же опубликовала фото с наследником на странице в "Инстаграме".
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"Моё сердце растёт вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый", — прокомментировала снимок Куркова.
Мальчика зовут Гаспар Амарян. Его отцом является бойфренд Курковой, бизнесмен Сергей Амарян. Пара состоит в отношениях уже около двух лет.
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