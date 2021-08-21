15 фото со съёмочной площадки, на которых знаменитых актёров не отличить от их дублёров
Чем зрелищней фильм, тем больше вероятность, что у каждого актёра в группе есть свой дублёр. В подборке ниже — 15 кадров с людьми, благодаря которым вышли наши любимые фильмы.
Фото © Instagram / reesewitherspoon, samoanstuntman
Дуэйн Скала Джонсон и его дублёр на съёмочной площадке фильма "Джуманджи. Новый уровень"
Фото © Instagram / samoanstuntman
Зачем вам один Тор, если можно сразу двух? Не менее горячий дублёр Криса Хемсворта показывает, в чём секрет его божественного пресса во время съёмок очередного блокбастера Marvel
Фото © Instagram / bobbydazzler84
Скарлетт Йоханссон и её дублёр Хайди Манимейкер в последний день съёмок после совместной работы со времён второго "Железного человека"
Фото © Instagram / heidimoneymaker
Кэрри Фишер и её дублёр Трейси Эддон загорают во время съёмок фильма "Звёздные войны. Возвращение"
Ким Фарди, дублёр Джейсона Момоа в фильме "Аквамен", был не только коллегой актёра, но и настоящим другом, о чём американец не раз говорил
Фото © Instagram / prideofgypsies
Том Харди со своим дублёром Джейкобом Томури на съёмках фильма "Безумный Макс. Дорога ярости"
Фото © Instagram / jaketomuri
Мена Массуд со своим дублёром на съёмочной площадке "Аладдина"
Фото © Instagram / hasitsavani
Сэр Иэн МакКеллен вместе со своими дублёрами по трюкам и верховой езде на съёмках "Властелина колец"
Зои Салдана со своими дублёрами на съёмочной площадке "Стражей Галактики"
Фото © Instagram / jamesgunn
"Она была со мной с тех пор, как начались съёмки первой "Чудо-женщины", и я знаю, что у нас долгое будущее вместе", — Галь Гадот
Фото © Instagram / gal_gadot
Джонни Депп со своим дублёром Тони Анджелотти на съёмках "Пиратов Карибского моря"
Элайджа Вуд с его двойником Кираном Шахом на съёмочной площадке фильма "Властелин колец. Братство кольца"
Две Харли Квинн на одной фотографии. Дело пахнет жареным. Кадр сделан во время съёмок фильма "Отряд самоубийц"
Фото © Instagram / rjnorton70
Мэйси Уильямс и её дублёр Кристина Баскетт на съёмках "Игры престолов"
Фото © Facebook / Kristina Baskett
"Познакомьтесь с Мэрили! Она была моим двойником в пяти фильмах, а теперь помогает в съёмках "Большой маленькой лжи", — Риз Уизерспун
Фото © Instagram / reesewitherspoon
Ещё больше примеров — в материале Bored Panda
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