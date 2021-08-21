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    15 фото со съёмочной площадки, на которых знаменитых актёров не отличить от их дублёров

    Чем зрелищней фильм, тем больше вероятность, что у каждого актёра в группе есть свой дублёр. В подборке ниже — 15 кадров с людьми, благодаря которым вышли наши любимые фильмы.

    21 августа, 11:00

    Фото © Instagram / reesewitherspoon, samoanstuntman

    Дуэйн Скала Джонсон и его дублёр на съёмочной площадке фильма "Джуманджи. Новый уровень"

    Фото © Instagram / samoanstuntman

    Фото © Instagram / samoanstuntman

    Зачем вам один Тор, если можно сразу двух? Не менее горячий дублёр Криса Хемсворта показывает, в чём секрет его божественного пресса во время съёмок очередного блокбастера Marvel

    Фото © Instagram / bobbydazzler84

    Фото © Instagram / bobbydazzler84

    Скарлетт Йоханссон и её дублёр Хайди Манимейкер в последний день съёмок после совместной работы со времён второго "Железного человека"

    Фото © Instagram / heidimoneymaker

    Фото © Instagram / heidimoneymaker

    Кэрри Фишер и её дублёр Трейси Эддон загорают во время съёмок фильма "Звёздные войны. Возвращение"

    Фото © Bored Panda

    Фото © Bored Panda

    Ким Фарди, дублёр Джейсона Момоа в фильме "Аквамен", был не только коллегой актёра, но и настоящим другом, о чём американец не раз говорил

    Фото © Instagram / prideofgypsies

    Фото © Instagram / prideofgypsies

    Том Харди со своим дублёром Джейкобом Томури на съёмках фильма "Безумный Макс. Дорога ярости"

    Фото © Instagram / jaketomuri

    Фото © Instagram / jaketomuri

    Мена Массуд со своим дублёром на съёмочной площадке "Аладдина"

    Фото © Instagram / hasitsavani

    Фото © Instagram / hasitsavani

    Сэр Иэн МакКеллен вместе со своими дублёрами по трюкам и верховой езде на съёмках "Властелина колец"

    Фото © Bored Panda

    Фото © Bored Panda

    Зои Салдана со своими дублёрами на съёмочной площадке "Стражей Галактики"

    Фото © Instagram / jamesgunn

    Фото © Instagram / jamesgunn

    "Она была со мной с тех пор, как начались съёмки первой "Чудо-женщины", и я знаю, что у нас долгое будущее вместе", — Галь Гадот

    Фото © Instagram / gal_gadot

    Фото © Instagram / gal_gadot

    Джонни Депп со своим дублёром Тони Анджелотти на съёмках "Пиратов Карибского моря"

    Фото © Bored Panda

    Фото © Bored Panda

    Элайджа Вуд с его двойником Кираном Шахом на съёмочной площадке фильма "Властелин колец. Братство кольца"

    Фото © Bored Panda

    Фото © Bored Panda

    Две Харли Квинн на одной фотографии. Дело пахнет жареным. Кадр сделан во время съёмок фильма "Отряд самоубийц"

    Фото © Instagram / rjnorton70

    Фото © Instagram / rjnorton70

    Мэйси Уильямс и её дублёр Кристина Баскетт на съёмках "Игры престолов"

    Фото © Facebook / Kristina Baskett

    Фото © Facebook / Kristina Baskett

    "Познакомьтесь с Мэрили! Она была моим двойником в пяти фильмах, а теперь помогает в съёмках "Большой маленькой лжи", — Риз Уизерспун

    Фото © Instagram / reesewitherspoon

    Фото © Instagram / reesewitherspoon

    Ещё больше примеров — в материале Bored Panda

    10 фильмов с настолько идеально подобранными актёрами, что, похоже, они использовали машину времени

    10 фильмов с настолько идеально подобранными актёрами, что, похоже, они использовали машину времени

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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