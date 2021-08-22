Девушка пришла на свидание, но записка от незнакомца дала ей понять, что нужно срочно бежать оттуда
Пока собеседник девушки отошёл, посетитель кофейни передал ей потрёпанный чек, на обратной стороне которого было в спешке написанное послание. "Ангел-хранитель" советовал бежать.
Несколько дней назад пользовательница Twitter из Вирджинии Хадия С. пришла на первое свидание с молодым человеком, с которым познакомилась в Сети. Ничего серьёзного — обычная установочная встреча в кофейне посреди дня. Вот только собеседник ей попался весьма сомнительный. За полчаса девушка поняла, что с этим парнем она вряд ли ещё когда-нибудь встретится. Но записка, которую в один момент ей передал незнакомец, сидевший позади неё, поставила на встрече крест.
Слишком много красных флагов. Беги. Подруга, береги себя!
Когда Хадия поделилась историей в своём аккаунте hadia__s, пост тут же стал вирусным. Всего за несколько часов его оценили больше 30 тысяч человек. В комментариях пользователи интересовались, какие же "красные флаги" заметил её случайный "ангел-хранитель". Оказалось, парень был сексистом и гомофобом.
Окей, расскажу чуть подробнее, стараясь описывать без подробностей. Мы не сошлись во взглядах по поводу Da Baby. А ещё он фанат Кевина Сэмюэлса. Мне пришлось загуглить, кто это вообще, и я сразу же опешила
Для жителя России эти имена едва ли что-то говорят, но в Штатах эти двое сильно проштрафились за последнее время. С рэпером Da Baby связан громкий гомофобный скандал, а Кевин Сэмюэлс — местный блогер, "гуру свиданий". В своих видео мужчина советовал подписчикам делать пренебрежительные и даже жестокие комментарии в отношении женщин.
Также в комментариях под вирусным постом девушка рассказала, что она уже в процессе поняла, что уйдёт из кофейни одна: помимо указанных "красных флагов" было несколько ещё похуже. Но она чувствовала себя в безопасности и пыталась просто поспорить с собеседником для того, чтобы заронить в его голову зерно трезвой мысли. Тогда-то к ней и подошёл незнакомец с тревожной запиской, пишет Daily Mail.
Я сразу всё поняла, но опасность мне не грозила, так что я просто осталась с ним, ведь я была просто обязана поспорить. Я уверена, мой "ангел-хранитель" думал: "***, уходи давай!"
WOW-news
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