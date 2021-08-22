Девушка пришла на свидание, но записка от незнакомца дала ей понять, что нужно срочно бежать оттуда

Пока собеседник девушки отошёл, посетитель кофейни передал ей потрёпанный чек, на обратной стороне которого было в спешке написанное послание. "Ангел-хранитель" советовал бежать.