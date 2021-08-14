10 некогда популярных актёров, которые бросили Голливуд, чтобы вернуться к нормальной жизни

Фабрика грёз купает своих адептов в лучах славы, а потом выжимает из них все соки. Даже у самых крупных звёзд порой сдают нервы, и они решают навсегда отойти от дел. Самые яркие примеры приводит BuzzFeed.

Кэмерон Диас

Кадр из фильма "Энни" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / camerondiaz

Актриса ушла из профессии после роли в фильме "Энни" 2014 года. По словам Диас, она сделала это, чтобы "снова стать самодостаточной" и "собрать свою жизнь по кусочкам". Более приземлённое объяснение заключалось в том, что звезда просто устала от бесконечных перелётов и разъездов. Сейчас она посвящает себя воспитанию детей, а параллельно занимается производством вина.

Дэниел Дэй-Льюис

Кадр из фильма "Призрачная нить" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / CameraStyloOnline

Льюиса называют одним из величайших актёров современности, хотя за всю свою многолетнюю карьеру он не сыграл и 30 ролей. Впервые артист объявил, что уходит из кино, ещё в конце 1990-х годов. Тогда он уединился в Италии и занялся деревообработкой, но в начале 2000-х вернулся на экраны. Впрочем, не навсегда: последней картиной в его фильмографии стала "Призрачная нить", которая вышла в 2017 году. После неё он решил, что уже достаточно глубоко погружён в актёрское ремесло, и окончательно вышел из игры.

Шон Коннери

Кадр из фильма "Лига выдающихся джентльменов" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Latest News

"Лига выдающихся джентльменов" 2003 года стала последним фильмом Шона Коннери, потому что ему "надоело иметь дело с грёбаными идиотами". В интервью изданию GQ он объяснил свой уход из кино тем, что "в течение многих лет разрыв между людьми, которые могут снимать фильмы, и людьми, которые не могут этого делать, увеличивался". Пенсию Коннери встретил на Багамах. В 2020 году он ушёл из жизни.

Джин Хэкмен

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Музпорт" © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / BIG STAR-X

Джин Хэкмен незаметно покинул Голливуд после картины "Добро пожаловать в Музпорт" 2004 года. В интервью журналу Empire он признался, что на этот шаг его подвигло больное сердце: врачи рекомендовали снизить уровень стресса во избежание серьёзных проблем. После выхода на пенсию Хэкмен стал писателем. На его счету шесть романов, два из которых были опубликованы.

Джек Глисон

Скриншоты видео: YouTube / GameofThrones, HEX

После того как Джоффри из "Игры престолов" был убит, сыгравший его Джек Глисон решил, что с него тоже хватит. Он объяснил свой уход из индустрии тем, что не готов к образу жизни, "сопровождающему актёра успешного телешоу". Глисон продолжил изучать теологию и философию в колледже, но шесть лет спустя всё же ненадолго вернулся в профессию ради роли в сериале "Из её головы".

Джейк Ллойд

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons / Luigi Novi

Джейк Ллойд сыграл молодого Энакина Скайуокера в фильме "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", который вышел в 1999 году. Однако юный актёр не выдержал испытания славой, и его жизнь превратилась в "сущий ад": в этом он обвинил режиссёра Джорджа Лукаса. Джейк уничтожил все свои сувениры, связанные с картиной, и решил, что больше никогда не будет сниматься. Позже у него диагностировали шизофрению.

Кэрри Хенн

Кадр из фильма "Чужие" © "Кинопоиск" / Фото © Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Девятилетняя Кэрри Хенн жила со своей семьёй в Лондоне, когда сыграла девочку Ньют в фильме "Чужие" (1986 год), и она не хотела переезжать в Лос-Анджелес ради карьеры. В итоге Кэрри добилась успеха не в шоу-бизнесе, а в сфере образования, и иногда подписывает для своих учеников диски с единственным фильмом, в котором снялась.

Питер Острум

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons / Gage Skidmore

После роли мальчика Чарли в фэнтези "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года Острум отказался от участия в трёх картинах, потому что не мог продолжать карьеру из-за стресса. На гонорар за съёмки в фильме Питер купил лошадь, а когда вырос, стал ветеринаром.

Грета Гарбо

Фото © "Кинопоиск" / Pinterest

Суперзвезда Голливуда 1920-х ушла из кино в возрасте 36 лет после того, как картина "Двуликая женщина" с её участием провалилась в прокате. Впрочем, разочарование в профессии наступило раньше: ещё во время съёмок этого фильма актриса жаловалась другу, что авторы поменяли сюжет, но борьбе с ними она предпочла бы жизнь в деревне. После этого Гарбо вела частную жизнь и инвестировала в искусство и недвижимость. Она умерла в 1990 году.

Ширли Темпл

Фото © "Кинопоиск"