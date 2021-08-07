13 фотошоперов, которые хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище

Примеры самой нелепой фоторетуши приводит Daily Mail. Кто-то захотел удлинить себе ноги, кто-то — поближе познакомиться с жирафом, а есть и такие, кто решил обмануть не только пользователей Сети, но и время, попытавшись скрыть свой возраст с помощью пары примитивных фильтров. Взгляните, что из этого вышло.

Кажется, модельер Вера Вонг выглядела потрясающе на вечеринке в честь своего 72-летия, хотя пользователи китайского приложения Douyin отметили некоторую разницу между двумя этими снимками, сделанными в один и тот же вечер

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С пропорциями этого парня явно что-то не так. То ли его голова по непонятным причинам стала меньше, то ли тело волшебным образом увеличилось в размерах

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Судя по всему, персонажи компьютерной игры "Симс" среди нас. Снимок этого мужчины, сделанный на вечеринке, выглядит настолько оторванным от реальности, что вызывает оторопь. Его лицо похоже на маску, а кожа на рёбрах почему-то светлее, чем на остальных участках тела

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Фото слева набрало более 17 тысяч лайков: видимо, у подобных экспериментов по удлинению ног всё же есть свои поклонники. А на правом снимке увеличение некоторых частей тела привело к искажению пространства

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Участница конкурса бикини (слева), без сомнения, в хорошей форме, но глаза выдают, что она поработала над собой не только с помощью спортзала и диет. У девушки с правого снимка и вовсе исчез нос, и Гоголь тут абсолютно ни при чём

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Кто-то решил выдать желаемое за действительное и, вместо того чтобы пригласить на съёмки беременную девушку, воспользовался фоторедактором (снимок слева). Другая героиня, наоборот, решила радикально уменьшить обхват талии, просто завязав её узлом

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Бёдра не лгут — так пела Шакира, и девушка в белом обтягивающем платье не может об этом не знать. Но соблазн собрать кучу лайков так же велик, как и расстояние между её ногами. То же самое можно сказать и про героиню правого снимка: она тоже решила, что нижняя часть её тела нуждается в тюнинге

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Может показаться, что жираф действительно решил познакомиться с этой посетительницей зоопарка поближе. Но в таком случае возникает вопрос: куда же делось его тело? Вероятно, туда же, где спряталось всё лишнее с подбородка девушки справа, и возврата оттуда нет