Художница из Нью-Йорка настолько реалистично рисует, что даже фото меркнут перед её работами

Глядя на картины Си Джей, поначалу можно подумать, что это фотографии. Иначе почему все объекты такие детализированные? Но нет, все работы ниже — исключительно рисунки, причём только цветными карандашами.

Фото © Instagram / cj_hendry

Судя по портфолио художницы, если дать ей ватман и набор карандашей, она сможет нарисовать всё что угодно

Фото © Instagram / cj_hendry

Цветы, дискошары, нашивки, плюшевые игрушки — 33-летней Хендри по плечу что угодно, и это большое её преимущество

Фото © Instagram / cj_hendry

Правда, не стоит думать, что тут дело только в таланте. Далеко не каждый даже гениальный художник способен на такое

Фото © Instagram / cj_hendry

В этом деле большую роль играет усердие. На одну картину девушка тратит от 80 до 200 часов работы! Согласитесь, у большинства представителей богемы от таких цифр глаза полезут на лоб

Фото © Instagram / cj_hendry

Гиперреализм накладывает отпечаток не только на время работы, но и на её размер. Чтобы вручную прорисовать мельчайшие детали объекта, сам он должен быть большим, минимум — метр

Фото © Instagram / cj_hendry

Масштабы можно оценить по руке Си Джей, которая обязательно находится в кадре, когда девушка фотографирует свою новую картину

Фото © Instagram / cj_hendry

Считается, что искусством заработать очень сложно, но у австралийки это получилось. Благо сейчас для этого очень много возможностей.

Фото © Instagram / cj_hendry

Свои работы Си Джей продаёт прямо через инстаграм-аккаунт — не надо, как раньше, ждать, пока галереи заметят тебя и предложат выставиться

Фото © Instagram / cj_hendry

Дошло до того, что девушка умудрилась продать огромную стодолларовую банкноту с Канье Уэстом самому Канье, пишет CNN. Сколько это стоило рэперу, не разглашается