Художница из Нью-Йорка настолько реалистично рисует, что даже фото меркнут перед её работами
Художница Си Джей Хендри родом из Австралии, но талант помог ей покорить Америку. Переехав в Нью-Йорк, девушка тратит всё своё время на искусство и хорошо на этом зарабатывает.
Глядя на картины Си Джей, поначалу можно подумать, что это фотографии. Иначе почему все объекты такие детализированные? Но нет, все работы ниже — исключительно рисунки, причём только цветными карандашами.
Судя по портфолио художницы, если дать ей ватман и набор карандашей, она сможет нарисовать всё что угодно
Цветы, дискошары, нашивки, плюшевые игрушки — 33-летней Хендри по плечу что угодно, и это большое её преимущество
Правда, не стоит думать, что тут дело только в таланте. Далеко не каждый даже гениальный художник способен на такое
В этом деле большую роль играет усердие. На одну картину девушка тратит от 80 до 200 часов работы! Согласитесь, у большинства представителей богемы от таких цифр глаза полезут на лоб
Гиперреализм накладывает отпечаток не только на время работы, но и на её размер. Чтобы вручную прорисовать мельчайшие детали объекта, сам он должен быть большим, минимум — метр
Масштабы можно оценить по руке Си Джей, которая обязательно находится в кадре, когда девушка фотографирует свою новую картину
Считается, что искусством заработать очень сложно, но у австралийки это получилось. Благо сейчас для этого очень много возможностей.
Свои работы Си Джей продаёт прямо через инстаграм-аккаунт — не надо, как раньше, ждать, пока галереи заметят тебя и предложат выставиться
Дошло до того, что девушка умудрилась продать огромную стодолларовую банкноту с Канье Уэстом самому Канье, пишет CNN. Сколько это стоило рэперу, не разглашается
WOW-news
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