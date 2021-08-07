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Художница из Нью-Йорка настолько реалистично рисует, что даже фото меркнут перед её работами

Художница Си Джей Хендри родом из Австралии, но талант помог ей покорить Америку. Переехав в Нью-Йорк, девушка тратит всё своё время на искусство и хорошо на этом зарабатывает.

7 августа, 08:00

Фото © Instagram / cj_hendry

Глядя на картины Си Джей, поначалу можно подумать, что это фотографии. Иначе почему все объекты такие детализированные? Но нет, все работы ниже — исключительно рисунки, причём только цветными карандашами.

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Судя по портфолио художницы, если дать ей ватман и набор карандашей, она сможет нарисовать всё что угодно

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Цветы, дискошары, нашивки, плюшевые игрушки — 33-летней Хендри по плечу что угодно, и это большое её преимущество

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Правда, не стоит думать, что тут дело только в таланте. Далеко не каждый даже гениальный художник способен на такое

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

В этом деле большую роль играет усердие. На одну картину девушка тратит от 80 до 200 часов работы! Согласитесь, у большинства представителей богемы от таких цифр глаза полезут на лоб

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Гиперреализм накладывает отпечаток не только на время работы, но и на её размер. Чтобы вручную прорисовать мельчайшие детали объекта, сам он должен быть большим, минимум — метр

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Масштабы можно оценить по руке Си Джей, которая обязательно находится в кадре, когда девушка фотографирует свою новую картину

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Считается, что искусством заработать очень сложно, но у австралийки это получилось. Благо сейчас для этого очень много возможностей.

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Свои работы Си Джей продаёт прямо через инстаграм-аккаунт — не надо, как раньше, ждать, пока галереи заметят тебя и предложат выставиться

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Дошло до того, что девушка умудрилась продать огромную стодолларовую банкноту с Канье Уэстом самому Канье, пишет CNN. Сколько это стоило рэперу, не разглашается

Фото © Instagram / cj_hendry

Фото © Instagram / cj_hendry

Невозможно угадать, действительно ли это рисунки или очередной обман: 10 слишком реалистичных работ

Невозможно угадать, действительно ли это рисунки или очередной обман: 10 слишком реалистичных работ

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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