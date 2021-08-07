Пожар полностью уничтожил город, но блогер нашёл доказательства, что это было секретное оружие
Место, которое было заселено на протяжении 10 тысяч лет, стало необитаемым, и среди причин катастрофы называют не только небывалую жару, но и испытания секретного оружия, вышедшие из-под контроля.
Посёлок Литтон расположен в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Вернее, был расположен: 30 июня его почти полностью уничтожил лесной пожар. Огонь охватил городок за каких-то 15 минут, и 1000 жителей были вынуждены спасаться бегством. Сообщалось о погибших, пострадавших и пропавших без вести. Официальная причина трагедии — аномальная жара, которая установилась в регионе. Но есть и альтернативные мнения, пишет Vice.
Пожар в Литтоне. Фото © Facebook / 2RiversRemixSociety
С основной версией произошедшего не согласны конспирологи. Пользователь Facebook по имени Кайл Кардинал выдвинул теорию, что Литтон был стёрт с лица земли гигантским лазерным лучом. Во время прямой трансляции из посёлка он показал подписчикам не тронутые огнём деревья и кузова сгоревших автомобилей, назвав увиденное "долбанной зоной боевых действий".
Ранее Кардинал сыграл ключевую роль в организации "антимасочного конвоя", который должен был пересечь всю Канаду, но так и не достиг цели. В Литтон он тоже приехал с группой своих сторонников, которые нашли "доказательства" применения боевого лазера, такие как уцелевшие вишни и странное имя сотрудника местной пожарной охраны (Форрест Тауэр — в буквальном переводе с английского "лесная башня").
Мы имеем дело с энергетическим оружием. Будет сложно переубедить меня в том, что была веская причина для его применения
Кайл Кардинал. Фото © Facebook / Kyle-Cardinal
Позже Кардинал удалил видео из Литтона, извинившись за своё поведение. Но официальную версию случившегося опровергают и другие пользователи Сети, которые после поездки в городок и общения с его жителями выдвинули две теории. Согласно первой, удар лазером — это месть элитных групп, вложившихся в создание вакцины против CoViD-19, местному врачу Чарльзу Хоффе, который публично сомневался в её эффективности.
Лазерная система ПРО "Наутилус", разработанная Израилем и США. Фото © Wikimedia Commons / US Army Space & Missile Defense Command
Вторая версия не менее экзотична. Её сторонники уверены, что город подожгли с проезжавшего мимо поезда канадской железнодорожной компании CN Rail, значительным числом акций которой владеет фонд Билла и Мелинды Гейтс. Конспирологи считают, что таким образом глобалисты готовят население к введению "климатических локдаунов". Приверженцы теорий заговора оказались настолько последовательны, что подготовили общую схему со всеми альтернативными версиями возникновения пожара. В ней нашлось место даже пресловутым сотовым вышкам.
Изображение © Romana Didulo
Впрочем, власти настаивают на природном характере причин катастрофы, а именно лесном пожаре, который перекинулся на город. В департаменте пожарной охраны Британской Колумбии заявили, что в "неравномерности" ущерба, нанесённого огнём, нет ничего необычного, а сотрудник по имени Форрест Тауэр действительно существует.
Бог в помощь: Укладчик пола раскрыл тайну Стоунхенджа с помощью "антигравитационной машины", описанной в Библии
WOW-news
Как живёт настоящий Маугли, который питается растениями и постоянно сбегает в лес к животным
сегодня в 06:00
Амиран Сардаров извинился за фото, где показал гениталии внучки экс-президента Узбекистана
вчера в 14:40
Больные на голову: Какие психические расстройства мучили героев "Отряда самоубийц" и других комиксов
вчера в 11:38
Комментариев: 0