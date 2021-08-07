Пожар полностью уничтожил город, но блогер нашёл доказательства, что это было секретное оружие

Посёлок Литтон расположен в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Вернее, был расположен: 30 июня его почти полностью уничтожил лесной пожар. Огонь охватил городок за каких-то 15 минут, и 1000 жителей были вынуждены спасаться бегством. Сообщалось о погибших, пострадавших и пропавших без вести. Официальная причина трагедии — аномальная жара, которая установилась в регионе. Но есть и альтернативные мнения, пишет Vice.

Пожар в Литтоне. Фото © Facebook / 2RiversRemixSociety

С основной версией произошедшего не согласны конспирологи. Пользователь Facebook по имени Кайл Кардинал выдвинул теорию, что Литтон был стёрт с лица земли гигантским лазерным лучом. Во время прямой трансляции из посёлка он показал подписчикам не тронутые огнём деревья и кузова сгоревших автомобилей, назвав увиденное "долбанной зоной боевых действий".

Скриншоты видео © Facebook / Kyle-Cardinal

Ранее Кардинал сыграл ключевую роль в организации "антимасочного конвоя", который должен был пересечь всю Канаду, но так и не достиг цели. В Литтон он тоже приехал с группой своих сторонников, которые нашли "доказательства" применения боевого лазера, такие как уцелевшие вишни и странное имя сотрудника местной пожарной охраны (Форрест Тауэр — в буквальном переводе с английского "лесная башня").

Мы имеем дело с энергетическим оружием. Будет сложно переубедить меня в том, что была веская причина для его применения Кайл Кардинал

Кайл Кардинал. Фото © Facebook / Kyle-Cardinal

Позже Кардинал удалил видео из Литтона, извинившись за своё поведение. Но официальную версию случившегося опровергают и другие пользователи Сети, которые после поездки в городок и общения с его жителями выдвинули две теории. Согласно первой, удар лазером — это месть элитных групп, вложившихся в создание вакцины против CoViD-19, местному врачу Чарльзу Хоффе, который публично сомневался в её эффективности.

Лазерная система ПРО "Наутилус", разработанная Израилем и США. Фото © Wikimedia Commons / US Army Space & Missile Defense Command

Вторая версия не менее экзотична. Её сторонники уверены, что город подожгли с проезжавшего мимо поезда канадской железнодорожной компании CN Rail, значительным числом акций которой владеет фонд Билла и Мелинды Гейтс. Конспирологи считают, что таким образом глобалисты готовят население к введению "климатических локдаунов". Приверженцы теорий заговора оказались настолько последовательны, что подготовили общую схему со всеми альтернативными версиями возникновения пожара. В ней нашлось место даже пресловутым сотовым вышкам.

Изображение © Romana Didulo